Roma, donna trovata morta nell’androne di un palazzo a Monteverde

Nel quartiere Monteverde di Roma una donna è stata trovata morta nell’androne di un palazzo. Si tratta di un vero e proprio mistero visto che non si hanno ancora notizie su come possa essere accaduto questo decesso.

La donna trovata morta a Monteverde

Nell’androne di un palazzo nel quartiere Monteverde di Roma è stata trovata morta questa mattina una donna che avrebbe tra i 30 e 40 anni. Subito sono state allertate le forze dell’ordine che per ora non escludono nessuna pista, anche perché non hanno molti dettagli su ciò che sia successo. La donna è stata trovata nella zona a ovest del centro storico della Capitale, in via Edoardo Jenner al civico 141.

Sul posto sono subito intervenuti i membri della scientifica e gli uomini della polizia locale per effettuare tutti i rilievi del caso. Il ritrovamento del corpo all’interno dell’androne del palazzo è avvenuto poco dopo le 12.45 di giovedì 19 gennaio 2023. Secondo le prime ricostruzioni poi, la donna sarebbe precipitata da uno dei piani ma questa è solo un’ipotesi, in quanto non sono ancora chiare le cause del decesso.

Chi è la vittima trovata morta

Non si hanno notizie neanche in merito all’identità della donna trovata nell’androne del palazzo a Monteverde. La donna dovrebbe avere un’età compresa tra 30 e 40 anni, molto probabilmente vicino ai 36 anni. Gli agenti della scientifica hanno riscontrato da vicino delle ferite al bacino e al gluteo, ovvero dei traumi compatibili con l’ipotesi di caduta da uno dei piani superiori del palazzo.

Ad avvertire i soccorsi sono stati i vicini di casa della vittima. Secondo quanto raccontato, i condomini intorno alle ore 13 hanno avvertito un tonfo nel palazzo di Monteverde, hanno deciso di affacciarsi dal balcone del pianerottolo e hanno intravisto il corpo della donna nell’androne. Le forze dell’ordine continuano ad indagare e non escludono alcuna pista, dall’omicidio al suicidio.