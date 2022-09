Donna trovata morta in casa a Siena: si indaga per omicidio

Una donna è morta a Siena, probabilmente assassinata in casa sua, nella notte di martedì. I vigili del fuoco, allertati dai vicini che avevano udito forti rumori, hanno fatto irruzione nell’appartamento, trovando il cadavere dell’anziana signora. La casa, intanto, era completamente a soqquadro.

Donna morta a Siena, gli inquirenti indagano per omicidio

Martedì sera gli abitanti di un palazzo in largo Sassetta, a Siena, hanno udito dei forti rumori provenire dalla casa di una vicina di 81 anni. Hanno subito dato l’allarme, che ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco. La squadra ha dunque sfondato la porta, trovando l’appartamento completamente a soqquadro e il corpo della signora privo di vita.

Il caso è ancora un mistero, ma l’indagine, che segue la pista di omicidio, è in corso. Come riferisce l’Ansa, il pm Nicola Marini ha confermato che gli inquirenti stanno investigando in questo senso. Sul posto è intervenuta anche la polizia, che adesso sta sentendo in questura vicini e parenti dell’anziana.