Grosseto, donna trovata morta in strada: disposta l’autopsia

Una donna di 40 anni, identificata con il nome di Stefania Lala, è stata trovata in strada a Grosseto morta. Inoltre, il suo cadavere aveva il cranio fracassato. A notare il corpo ci ha pensato un corriere che passava per la zona e ha subito allertato le forze di polizia.

La dinamica che potrebbe aver portato alla morte della donna a Grosseto

Gli agenti non hanno molte informazioni sul caso ma hanno ricostruito gli ultimi spostamenti della donna. Stefania Lala lavorava in un supermercato, era madre di due figli, e da poco si era separata dal marito. Come hanno spiegato gli abitanti della zona, Stefania la mattina si era recata a scuola ad accompagnare i suoi due piccoli. Inoltre, sembrava tranquilla e non lasciava trasparire alcun disagio.

Poi il rientro a casa nelle successive ore, nulla di anomalo per la donna che seguiva la sua semplice routine. Fino a quando un corriere, passando per la zona ferroviaria della città, ha notato il suo cadavere riverso in strada, nelle vicinanze del palazzo dove abitava. L’uomo ha chiamato gli agenti e il corpo di Stefania è stato raccolto dalle autorità. Ora verrà disposta l’autopsia per comprendere le cause della morte e cercare di scoprire di più su questa vicenda.

Le ipotesi sulla morte della donna

Circolano diverse ipotesi tra le forze dell’ordine che hanno trovato il cadavere della donna morta a Grosseto. Infatti, secondo i rilievi della polizia, la donna potrebbe essere caduta da un terrazzino di uso comune che si trovava nel palazzo della sua abitazione. Per questo, gli agenti propendono verso l’ipotesi incidente: la donna sarebbe caduta e avrebbe colpito con la testa la strada, fracassandosi il cranio.

Tuttavia, resta aperta anche l’ipotesi lite. A quel punto, Stefania sarebbe precipitata verso la strada dopo aver avuto un diverbio con qualcuno. Tuttavia, per avere altre conferme al riguardo occorre conoscere i risultati dell’autopsia.