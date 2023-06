Grosseto, donna di 76 anni trovata morta nella sua villa: ucciso anche il cane

Dramma a Grosseto, una donna di 76 anni è stata trovata senza vita all’interno della sua villa. Anche il suo cane sembra essere stato ucciso e per questa ragione le autorità stanno indagando per avere un quadro completo sulla tragica vicenda. Si propende verso l’ipotesi di omicidio dell’anziana, ma ci sono ancora diversi dettagli da chiarire.

Il ritrovamento del cadavere a Grosseto

Stamattina è stato trovato il cadavere di Giuseppina Marzocchi, 76 anni. A fare la scoperta è stata la figlia, che per lo shock è stata trasportata in ospedale per fare degli accertamenti. Oltre alla 76enne, è stato trovato anche il cane della famiglia privo di vita. La donna aveva due figli, Benedetta, che adesso è ricoverata in ospedale, e Alfonso che non è reperibile. Da subito le indagini dell’Arma si sono rivolte verso la pista di omicidio. La donna era molto conosciuta in zona, infatti il marito era un noto notaio e da qualche anno, dopo essersi trasferiti a Milano, erano ritornati nel grossetano.

L’allarme e le indagini delle autorità

Per adesso gli inquirenti hanno la certezza che la morte di Marzocchi, vedova del noto notaio grossetano Alessandro Marzocchi, sia stata molto violenta. Sul corpo infatti sono stati trovati segni riconducibili a un decesso violento. A dare l’allarme è stata la figlia Benedetta, 50 anni, che era andata a trovare la madre a Istia D’Ombrone. La donna era riversa a terra ed è stato immediato l’intervento del 118, ma ormai non c’era più nulla da fare. Sono le 9:30 di questa mattina, 8 giugno 2023, quando nella casa della 76enne sono arrivati i carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area e l’hanno chiusa. In seguito, è arrivato anche il sostituto procuratore. Per capire qualcosa in più ed eventualmente rilevare qualche traccia ematica si è recata sul luogo anche la scientifica, che dovrà ricostruire la dinamica partendo dalle dichiarazioni della figlia che dovrà essere sentita come persona informata sui fatti che al momento non risulta indagata.