Donna suicida in carcere, il fidanzato: “Facile chiedere scusa adesso”

Rompe il silenzio il fidanzato della donna suicida in carcere, Donatella Hodo: «Spero che la sua morte lasci una traccia nella nostra società». Ai funerali della ragazza di 27 anni, il giudice di Sorveglianza Vincenzo Semeraro del Tribunale di Verona aveva detto «tutto il sistema ha fallito, io ho fallito».

Il fidanzato della donna suicida in carcere: “Mi chiedo cosa sia successo”

«L’avevano lasciata sola, ero solo al suo fianco. La ascoltavo, la calmavo, le stavo vicino, le telefonavo, andavo a farle visita. Soprattutto nell’ultimo periodo dopo che l’avevano rimessa in cella perché era scappata dalla comunità, l’avevano abbandonata. Tutti tranne me». Queste le parole del fidanzato della donna suicida in carcere, Donatella Hodo, che ha rilasciato una lunga intervista al Corriere Della Sera. Oggi il ragazzo di 24 anni è arrabbiato. «Ce l’ho col mondo intero, con il sistema, il carcere, i magistrati, le guardie, la sua famiglia, i suoi amici. Ma anche con Dona, perché doveva solo pazientare un altro po’. Presto sarebbe uscita, avevo preparato tutto per lei».

Al funerale della giovane, proprio il giudice di Sorveglianza Vincenzo Semeraro del Tribunale di Verona aveva fatto pervenire una lettera di condoglianze e scuse. «So che avrei potuto fare di più per lei, non so cosa, ma so che avrei potuto fare di più. Se in carcere muore una ragazza di 27 anni così come è morta Donatella, significa che tutto il sistema ha fallito. E io ho fallito, sicuramente. Inutile dire che la sensazione che provo è quella di sgomento e dolore. So che avrei potuto fare di più per lei».

«Devo essere franco», ha commentato Leonardo, «è facile parlare adesso. Ora tutti dicono qualcosa, ma dov’erano quando Dona poteva essere salvata? Cos’hanno fatto per aiutarla?».

Le ultime parole della ragazza

A Leo la ragazza aveva dedicato i suoi ultimi pensieri, prima di compiere il drammatico gesto. «Leo amore mio, mi dispiace», ha scritto in una lettera. «Sei la cosa più bella che mi poteva accadere e per la prima volta in vita mia penso e so cosa vuol dire amare qualcuno ma ho paura di tutto, di perderti e non lo sopporterei. Perdonami amore mio, sii forte, ti amo e scusami».

«Parlare di lei, al passato, mi riesce difficile», ha poi detto Leonardo alla Gazzetta del Sud. «Al momento, posso dire poche cose, perché tanti sono i pensieri che affollano la mia mente. Io voglio che passi il messaggio giusto. Dona era una ragazza solare e spensierata, che sognava di tornare a fare l’estetista. Ci conosciamo da quando eravamo ragazzini. E io avevo anche preso una casa per lei. Ma poi, negli ultimi 8 mesi, non so cosa sia successo».

«Era triste. Il suo sorriso è stato spento e oggi mi chiedo cosa sia successo in quei minuti. In cui, probabilmente, si poteva fare qualcosa. Oggi mi faccio tante domande, ma spero che la sua morte lasci una traccia nella nostra società. E che non si dica che si è suicidata una drogata e non si discuta frettolosamente del suo passato. Spero davvero che nessuno si dimentichi di lei».