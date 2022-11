Sola nel giorno del suo 101esimo compleanno: Carabinieri le portano la torta

Succede a Favignana, piccolo paese in un’isoletta di Trapani, in Sicilia. Una donna avrebbe dovuto trascorrere il giorno del suo 101esimo compleanno da sola. I carabinieri della zona decidono di realizzare una torta e di preparare una piccola festa per lei. Si recano così a casa sua e si presentano con tutto quello che serve. Poi, festeggiano con lei prima di andar via con la gioia di aver dato un momento felice alla zia Rosina, come viene chiamata in paese.

Donna di 101 anni sola al suo compleanno: arrivano i Carabinieri con la torta

Infatti, l’isola è rimasta isolata in questo periodo di forte maltempo. I parenti sarebbero dovuti arrivare ieri, 23 novembre, per avere la possibilità di festeggiarla, ma i collegamenti erano stati interrotti per motivi di sicurezza. L’isola si può raggiungere solo via mare. Per questo, la donna era rimasta sola nel giorno del suo compleanno e si era rassegnata alla cosa, quando i militari le hanno fatto la gradita quanto inaspettata sorpresa.

Infatti, non è la prima volta che i militari vanno a casa di zia Rosina. Essendo la donna più anziana dell’isola, spesso i Carabinieri vanno da lei per vedere se va tutto bene o se ha bisogno di aiuto.

I Carabinieri la festeggiano

I militari si sono prodigati nel preparare la torta anche in caserma, proprio perché, per via del maltempo, erano chiusi anche i negozi del paese, quindi non era possibile richiederne una in pasticceria. Quando sono arrivati, la gioia dell’anziana è stata incredibile. I Carabinieri sono sempre stati al fianco degli anziani, anche nel periodo della pandemia.

Non è il primo caso, anche in città più grandi, che i carabinieri vanno a casa di persone anziane per festeggiarle se sanno che sono sole. Durante la pandemia, ci fu anche la possibilità di chiedere ai carabinieri di ritirare la pensione dell’anziano che non poteva uscire di casa per via delle restrizioni.