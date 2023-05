Donna di 51 anni morta a Vicenza: il materasso ha preso fuoco

Dramma a Vicenza, precisamente a Montecchio Maggiore, una donna di 51 anni è morta dopo che il suo materasso ha preso fuoco in un incendio nella sua camera da letto. Il corpo della donna era stato trasportato fuori dalla zona dell’incendio dal marito ma ormai era troppo tardi per salvarla.

L’incendio a Vicenza e la morte della donna di 51 anni

Episodio tragico a Montecchio Maggiore, nella provincia di Vicenza: una donna di 51 anni ha perso la vita a causa di un incendio che è divampato all’interno della sua camera da letto. Il marito ha trasportato il suo corpo fuori dalla casa lontano dal fumo, ma per salvarla ormai era troppo tardi, la donna aveva inalato troppo fumo. L’incendio è avvenuto verso la mattinata di oggi, mercoledì 3 maggio, in via Alessandro Volta a Montecchio Maggiore. Non si hanno ancora molti dettagli sulla dinamica che ha scatenato il rogo e sulle cause di quest’ultimo. Comunque, secondo una prima ricostruzione, la vittima di 51 anni è morta anche perché, per motivi sconosciuti finora, il suo materasso in lattice ha preso fuoco improvvisamente. In pochi istanti, la camera da letto è stata inondata di fumo. Il marito della donna è riuscito ad entrare nella stanza e ha trovato la moglie priva di conoscenza; ha provato a portarla fuori e farla respirare, ma per lei non c’era più nulla da fare.

L’arrivo e le operazioni dei soccorsi

Vista la colonna di fumo i vicini hanno chiamato i soccorsi infatti sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco che si sono occupati di domare le fiamme e di liberare la stanza per far uscire tutto il fumo. Il marito, ancora in stato di shock per quanto accaduto e per la perdita della moglie, è stato accompagnato in pronto soccorso per fare degli esami per confermare il suo stato di salute. Seguiranno accertamenti per scoprire di più sulla dinamica dell’incendio.