Savona, donna morta dopo essere caduta dal balcone: ha fatto un volo di 4 piani

Un grave fatto di cronaca ha sconvolto nelle scorse ore la città di Savona, dove una donna è precipitata dal balcone di casa facendo un volo di ben 4 piani. Nessuna speranza di salvezza per la vittima, che è deceduta sul colpo appena toccato il suolo.

Donna muore cadendo dal balcone: i sospetti sulla dinamica dell’incidente

Le informazioni su quanto accaduto nella città ligure sono piuttosto scarse, almeno per il momento. Come riportato in anteprima da La Stampa e dal Secolo XIX tutto è successo intorno alle ore 6 di questa mattina (mercoledì 7 giugno) in via Garroni, nel quartiere Lavagnola.

Della vittima, per ora, non sono nemmeno date sapere le generalità. Gli unici dettagli a nostra disposizione sono da riferirsi alle probabili ragioni dietro alla caduta: non si tratterebbe infatti di una caduta accidentale ma di un gesto volontario. La vittima, dunque, avrebbe consapevolemente voluto togliersi per sempre la vita. Le indagini della polizia sono in ogni caso tuttora in corso per cercare in qualche modo di ricostruire la dinamica degli eventi.

Del tutto inutile, per il resto, l’intervento pur immediato delle volanti della polizia e del 118 accorsi sul posto subito dopo l’accaduto: quando è stata trovata, la donna era infatti già morta a causa del violentissimo impatto con il terreno.