Roma, donna trovata morta e compagno suicida: lui l’aveva annunciato sui social

Il ritrovamento del corpo di una donna priva di vita, sul letto della sua abitazione, e il suicidio del marito, poco distante: saranno le indagini a chiarire se si tratta di un omicidio-suicidio o se invece si è di fronte a un caso di duplice suicidio. Valerio Savino, si è tolto la vita all’interno della sua auto con un colpo di pistola, dopo che sui social aveva pubblicato un post, annunciando la loro fine: «La mia vita terrena e quella di Simona finiscono qui. Insieme da sempre e per sempre. Questa rappresenta la scelta più coerente».

Donna trovata morta a Roma: il compagno suicida l’aveva annunciato con un post

Il corpo senza vita di Simona Lidulli, moglie di Valerio Savino, è stato trovato intorno alle 11,30 in via Adolfo Consolini 51. Anche lei ha pubblicato un suo post su Facebook nella giornata di oggi, scrivendo: «Addio». Dopo il tragico ritrovamento, gli agenti hanno avviato le ricerche del marito, trovato morto nella sua auto nel parcheggio superiore del centro commerciale I Granai.

I dubbi sulla morte della donna

Come riportato dal quotidiano Repubblica, gli amici della coppia, dopo aver letto i due post, pubblicati quasi nello stesso istante, si sono allertati, cercando di mettersi in contatto con Valerio e Simona, ma senza successo. Anche la loro cat sitter aveva scritto su Facebook di essere in ansia. Qualcuno però parla di quell’«Addio» troppo sospetto, aggiungendo «Lo ha scritto lui prima di ucciderla».