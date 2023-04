Donna morta dopo il parto a 33 anni: i medici riescono a salvare la bambina

Ieri notte nell’Ospedale Santa Croce di Moncalieri una donna di 33 anni è morta dopo aver dato alla luce una bambina. La giovane era madre di altri tre figli.

Donna morta dopo il parto a Moncalieri

La 33enne era ricoverata in ospedale da alcune settimane perché soffriva di una carenza di liquido amniotico che serve a proteggere il feto da urti e infezioni, a garantire la giusta temperatura e favorire il suo corretto sviluppo nonché il nutrimento. Dal nosocomio Santa Croce hanno fatto sapere che: «La paziente stava seguendo il programma di cure previsto in questi casi e il ricovero in degenza era stato disposto proprio per tenere sotto controllo costante l’insufficienza di liquido amniotico. Era stato deciso di indurre il parto al settimo mese. L’emorragia all’utero è sopraggiunta per circostanze naturali e in questi casi la situazione che si viene a creare è molto complessa». Al momento sull’accaduto non sono state aperte delle indagini e il marito della donna non ha sporto alcuna denuncia.

La donna è stata portata d’urgenza in sala operatoria perché aveva perso moltissimo sangue. I medici hanno cercato di fare tutto il possibile per salvare la donna ma non ci sono riusciti. Hanno però salvato la bambina che, nata di sei mesi, ha davanti un lungo periodo in terapia intensiva. Per sostenere i tre figli della donna, l’Ospedale di Moncalieri ha messo a disposizione un team di psicologi che li seguirà in questo difficile momento.

«Erano una bella famiglia»

«Una bella famiglia, solare, allegra». Così medici e infermieri del reparto hanno descritto la donna, il marito e i loro tre figli. «Ogni volta che venivano a trovare la paziente il clima era diverso. Sorridevamo tutti», hanno aggiunto. Ora parlare di quello che è successo è complicato. Non ci sarebbero stati errori medici e al momento non è stata disposta alcuna autopsia sul corpo della 33 enne.