Donna investita e uccisa a Tortoreto: era appena stata dimessa dopo un infarto

Una donna è stata investita e uccisa a Tortoreto, in provincia di Teramo, da un pirata della strada risultato positivo all’alcol test. La 56enne è stata investita da un furgone di una società sportiva mentre stava attraversando la strada sulle strisce pedonali insieme al figlio, che è rimasto illeso dall’incidente, e a una sua amica, anche lei coinvolta e ricoverata in ospedale in codice rosso per gravi ferite.

L’incidente alla donna investita a Tortoreto

Tragedia accaduta nella provincia della città di Teramo, a Tortoreto, che vede protagonista una donna di 56 anni, Roberta Fiano. Quest’ultima ha perso la vita dopo essere stata investita da un furgone di una società sportiva guidato da un uomo mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme al figlio e un’amica. La donna era appena uscita da un ristorante. Roberta stava festeggiando le dimissioni dall’ospedale, dove aveva trascorso un lungo periodo di ricovero a causa di un infarto. Anche l’amica che ha attraversato la strada insieme a Roberta Fiano è stata coinvolta nello scontro e ora è in gravi condizioni all’ospedale Mazzini di Teramo.

L’arrivo dei soccorsi per cercare di salvare la vita

Dopo l’incidente, i passanti hanno allertato subito i soccorsi e sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e della Croce Verde di Villa Rosa per curare i feriti. Il personale medico ha tentato di rianimare la donna, ma per lei non c’è stato nulla da fare. Roberta Fiano a 56 anni ha perso la vita sul colpo, sotto gli occhi del figlio. Per effettuare i rilievi sono intervenuti i carabinieri della stazione di Alba Adriatica che dovranno accertarsi di ricostruire la dinamica. Il conducente del furgone è stato trovato positivo all’alcol test e arrestato per i reati di omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza. Ora l’uomo è agli arresti domiciliari.