Donna morta investita da un treno tra Lonato e Desenzano: disagi sulla Milano-Venezia

Un tragico incidente è avvenuto tra Lonato e Desenzano, una donna è stata investita da un treno. Come conseguenza per questo triste evento, la polizia ha sospeso il traffico dei treni sul percorso, causando tantissimi disagi per i pendolari del posto rimasti bloccati.

L’incidente tra Lonato e Desenzano

Un drammatico incidente ferroviario sulla Milano-Venezia si è verificato intorno alle 9:40, tra le stazioni ferroviarie di Desenzano e Lonato. Stando alle prime informazioni, la vittima è una donna di circa 50 anni. Quest’ultima ha perso la vita perché è stata travolta da un treno ad alta velocità della compagnia Italo che era diretto verso la città di Brescia. Il treno era in transito sulla linea all’altezza di viale Andreis, nel tratto tra l’ospedale di Desenzano e l’albergo La Passeggiata. Dopo l’allarme per la tragedia, sono arrivati sul posto vari mezzi sanitari insieme ai Vigili del Fuoco di Castiglione e al personale della Polfer. Tuttavia per la persona che è stata travolta non c’è stato nulla da fare. Gli inquirenti stanno indagando sull’evento ma molto probabilmente la donna ha voluto suicidarsi compiendo questo tragico gesto. Nello stesso tratto della linea ferroviaria un altro episodio simile si era verificato lo scorso anno complice purtroppo il facile accesso ai binari senza barriere in quel tratto poco battuto.

I disagi per i pendolari

La polizia ha bloccato la circolazione dei treni sulla linea Milano-Venezia tra le fermate di Desenzano e Lonato, come è stato comunicato a tutti i passeggeri impegnati ad aspettare il treno, dalla stessa Trenitalia. Inoltre si segnalano ritardi oltre le due ore per i treni ad Alta Velocità, alcuni dei quali provenienti da Venezia e diretti verso il Centro Italia. Questi ultimi sono stati deviati verso Bologna e non fermeranno a Brescia per evitare il blocco imposto dalla polizia che sta continuando ad indagare sull’episodio.