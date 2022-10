Donna investita da un camper davanti alla famiglia: morta dopo due giorni

La donna di 34 anni che è stata investita davanti alla famiglia da un camper a Firenze ha perso la vita dopo due giorni in ospedale. Sono state inutili le cure fornite dalla struttura sanitaria, ormai era troppo tardi per salvare la vittima.

La donna investita da un camper che ha perso la vita

Ilaria Cresci, donna di 34 anni e madre, si è spenta la scorsa notte all’ospedale Careggi, dopo essere stata travolta da un uomo alla guida di un camper lunedì 24 ottobre nella città di Firenze. Ilaria, nata a Firenze ma residente a Rapolano Terme, non ha avuto possibilità di salvarsi anche con l’intervento dei medici. La 34enne lascia il marito e un figlio di 5 anni che hanno assistito in prima persona alla tragedia perché si trovavano con lei al momento dell’accaduto.

La Polizia Municipale sta svolgendo le indagini con il favore di alcuni testimoni per capire la dinamica dell’incidente. Sull’uomo alla guida del camper pende l’accusa di omicidio stradale, anche se gli agenti hanno ipotizzato che il guidatore non fosse né sotto effetto di alcool né di droghe. Probabilmente a provocare il tragico episodio è stato un attimo di distrazione e un cono d’ombra.

La probabile dinamica dell’incidente

Ilaria e la sua famiglia erano usciti da un negozio di giocattoli intorno alle ore 19, pronti per riprendere la passeggiata insieme. La donna ha attraversato la strada a 2 corsie, il marito e il figlio erano dietro quando il camper, che stava andando in direzione del quartiere Olmo, l’ha travolta. Il pilota del veicolo si è fermato per soccorrere la 34enne, i familiari realizzando la gravità dell’incidente hanno chiamato i soccorsi.

Polizia e medici sono arrivati in un baleno sul luogo e hanno fatto il possibile per un primo soccorso alla vittima che poi è stata trasportata all’ospedale Careggi mediante l’elisoccorso d’urgenza. Dopo diverse ore di agonia però, la donna investita da un camper a Firenze ha perso la vita.