Donna di 46 anni uccisa a Signa: arrestato il fratello

Una donna di 46 anni è stata trovata morta a Signa, in provincia di Firenze e le autorità stanno indagando per un probabile omicidio. Per ora gli agenti hanno fermato il fratello, principale indiziato per la morte della donna. Ecco tutto quello che c’è da sapere su questa vicenda.

La cattura dell’omicida responsabile della morte della donna a Signa

Carla Cintelli, 46 anni, è stata trovata morta a Signa, in provincia di Firenze. Le autorità hanno fermato per ora il fratello della donna, Marco Cintelli, sposato e padre di un adolescente, accusandolo di omicidio. Inoltre, gli agenti hanno dichiarato di aver «individuato il presunto omicida». Infatti, l’uomo di 50 anni era sparito venerdì sera e aveva detto alla moglie che sarebbe passato a trovare la sorella. Dopo aver lasciato l’abitazione e non aver dato segni di ritorno, la moglie avrebbe denunciato la sua scomparsa ai Carabinieri.

Dopo la denuncia, gli agenti si sono messi alla ricerca dell’uomo di 50 anni, un elettricista che in passato aveva dimostrato di avere tendenze suicide. Sono trascorse appena poche ore dalla denuncia quando i Carabinieri hanno trovato il presunto assassino in un capanno vicino casa sua.

Il ritrovamento del corpo della donna

Il cadavere di Carla Cintelli è stato ritrovato dai Carabinieri che si sono recati alla porta della sua abitazione. Dopo aver visto che nessuno rispondeva alla porta, i Carabinieri hanno deciso di aprire l’abitazione e hanno trovato il corpo senza vita della donna. A quel punto è scattato l’ordine di arresto del fratello, accusato di essere l’omicida. L’abitazione dove si è consumato il delitto si trova in via Don Minzoni 18, non molto lontano dalla stazione della città, un luogo molto conosciuto dai cittadini.

I vicini della vittima hanno voluto raccontare come la donna nell’ultimo periodo viveva una situazione economica precaria: «Non usciva quasi mai, non pagava il condominio, la sua cassetta della posta era stracolma di bollette non pagate». Per gli agenti il presunto movente dell’omicidio potrebbe essere di natura economica.