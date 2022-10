Donna di 97 anni dona il fegato: è la donatrice più anziana d’Italia

«La donatrice più anziana d’Italia è marchigiana e il gesto d’amore suo e della sua famiglia ha permesso di salvare una vita. Il suo fegato è stato donato a una persona e l’intervento è perfettamente riuscito ringrazio la dottoressa Francesca De Pace, responsabile del Centro Regionale Trapianti Marche e il suo staff per il grande lavoro svolto quotidianamente». Così l’assessore alla Sanità della Regione Marche, Filippo Saltamartini, ha commentato la storia di una donna che a 97 anni dona il fegato e salva un’altra vita.

Anziana 97enne dona il fegato: trapianto riuscito

Succede a Fabriano, un piccolo paese nelle Marche noto per la filiera cartiera. La donna era purtroppo deceduta all’ospedale Profili per via di un emorragia cerebrale. La donna aveva 97 anni, 6 mesi e 29 giorni. La morte è avvenuta lo scorso 29 ottobre. Non è la prima volta che gli organi di una persona ultranovantenne salva un’altra vita. Infatti, la donna è la quarta, dopo i casi del 2003 a Savona, del 2008 a Ravenna, di dieci anni dopo a Grosseto e nel 2019 a Firenze.

L’età media per la donazione del fegato è di circa 60,1 anni nel 2021, contro i 52 del 2002. «Le persone più anziane sono erroneamente convinte di non poter donare gli organi, invece non dovrebbero registrare un’opposizione perché ci sono organi particolarmente longevi che possono servire a salvare vite. Mi sento di ringraziare col cuore la famiglia della donatrice, e anche lo staff di Fabriano che, agendo tempestivamente, ha reso possibile il trapianto» conclude l’assessore.

Un segno di speranza per il Centro Trapianti Nazionale

«’L’amore non ha età’, si dice, e non è solo una frase fatta: vale anche per quel gesto di generosità che è la donazione degli organi. La prova? A Fabriano, una donna morta pochi giorni fa per emorragia cerebrale ha donato il suo fegato: aveva ben 97 anni e 7 mesi, e grazie al consenso della sua famiglia ha salvato la vita di una persona che aspettava il trapianto diventando la donatrice più anziana di sempre in Italia. In tantissimi, anche sui social, ci dicono che vorrebbero dire ‘sì’ alla donazione ma non lo fanno perché credono di essere troppo vecchi. La risposta è arrivata da Fabriano: date sempre il vostro consenso, perché l’amore non ha età, appunto, e nemmeno la donazione».

Questo è il commento che il Centro Trapianti Nazionale pubblica sulla sua pagina Facebook sulla vicenda.