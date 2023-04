Donato De Caprio, chi è il salumiere star dei social per i video «con mollica o senza»

Chi è Donato De Caprio, il TikToker salumiere diventato virale

Donato De Caprio, per tutti il TikToker diventato famoso per i suoi tiktok in cui pronuncia la virale domanda «con mollica o senza?» vanta ad oggi ben tre milioni di follower e svolge la sua attività al mercato di Pignasecca, a Napoli. Il protagonista di uno dei tormentoni più seguiti sui social ha raggiungo la notorietà proprio portando i follower dentro la sua attività. De Caprio ha avuto l’intuizione di continuare a preparare i panini come fa ogni giorno da una vita, ma di mostrarlo in video.

Il successo, la crisi lavorativa e la perdita del profilo

Il TikToker ha iniziato prima nel negozio «Ai Monti Lattari», nel mercato della Pignasecca, ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Nei suoi video, mostra il suo lavoro e il suo rapporto con i clienti, chiedendo loro quali ingredienti preferiscono. Nell’ultimo periodo, come riportato da FanPage.it, gli affari non sono andati benissimo: dapprima si è interrotto il rapporto di lavoro con la salumeria storica per cui lavorava «Ai Monti Lattari» e poi ha perso il suo account su TikTok. Donato De Caprio è riuscito a riattivare il suo profilo e, nonostante tutto, con l’aiuto dell’influencer e imprenditore Steven Basalari, proprietario della discoteca Number One di Brescia, ha festeggiato l’inaugurazione della sua salumeria, sempre al mercato di Pignasecca, a cui ha dato il nome del suo cavallo di battaglia «Con mollica o senza».