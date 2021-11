Donato Carrisi torna al cinema

Donato Carrisi, dopo La ragazza nella nebbia e Into the Labyrinth, torna dietro la macchina da presa per il suo terzo film tratto da I Am the Abyss, Io sono l’abisso pubblicato da Longanesi nel novembre 2020. Come anticipa Variety il film è co-prodotto da Palomar, società che fa parte del gruppo francese Mediawan, e da Vision Distribution che sta lanciando la vendita internazionale del film all’American Film Market. Le riprese sono cominciate sul Lago di Como ma ancora non si sa nulla sul cast.

Carrisi, autore di 11 bestseller internazionali con oltre 3 milioni di copie in tutto il mondo, ha definito il suo ultimo lavoro «un thriller che coinvolge sentimenti profondi in cui i colpi di scena e la suspense sono costruiti attorno agli archi narrativi dei personaggi». «C’è una storia visibile, ma ce n’è anche una sommersa che scorre silenziosa e poi emerge all’improvviso», ha aggiunto.

Il successo di Carrisi con il film d’esordio La Ragazza nella nebbia

Con La Ragazza nella nebbia, uscito nelle sale nel 2017 interpretato da Toni Servillo, nei panni dell’ispettore Vogel e da Jean Reno in quelli del dottor Flores, Carrisi nel 2018 vinse il David di Donatello come miglior regista esordiente (oltre a ottenere la candidatura come miglior sceneggiatura originale). Sempre nel 2018 vinse il film vinse Globo d’oro come miglior sceneggiatura e Toni Servillo venne premiato come miglior attore.

Into the Labyrinth, invece, uscito nelle sale nel 2019 vedeva tra gli interpreti sempre Toni Servillo – attore feticcio di Carrisi -, Valentina Bellè, Vinicio Marchioni e Dustin Hoffman.

Il mistero di Io sono l’Abisso

Io sono l’Abisso è l’11esimo romanzo dello scrittore pugliese e arriva un anno dopo il successo de La casa delle voci. Si tratta di un thriller che ha come protagonista il misterioso uomo che pulisce e che ha deciso di rimanere – invisibile – ai margini della società, ma che si ritrova suo malgrado coinvolto in un segreto inconfessabile, più grande di lui.