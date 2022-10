Trump, in un nuovo libro 8 rivelazioni sull’ex presidente Usa

Sbarca in libreria Confidence Man, un nuovo libro su Donald Trump. Disponibile per ora solo in lingua inglese, racconta la carriera dell’ex presidente Usa sia come uomo d’affari di New York sia dopo la sua elezione alla Casa Bianca. Autrice è Maggie Haberman, giornalista del New York Times, che ha messo insieme più di 200 fonti, tra cui interviste allo stesso tycoon e ad alcuni suoi ex collaboratori. Trump ha subito preso le distanze dalla pubblicazione, parlando sul suo social media The Truth di «storie inventate con zero fact checking». Ecco otto nuove rivelazioni su The Donald, tra cui quella volta che era sul punto di licenziare sua figlia Ivanka e suo genero Jared Kushner.

1. Trump voleva licenziare la figlia Ivanka e il genero Kushner

Nessuno è al sicuro con Donald Trump, nemmeno i parenti più stretti. Il libro di Haberman racconta che l’ex presidente fu sul punto di licenziare la figlia Ivanka e il genero Jared Kushner con un tweet. A fermarlo fu l’allora capo di stato maggiore John Kelly che gli consigliò di confrontarsi con i diretti interessati prima di agire. The Donald tuttavia non ne fece mai parola con Ivanka, lasciando lei e suo marito Jared al loro posto come assistenti senior alla Casa Bianca. Trump ha immediatamente negato la notizia, bollandola come «pura finzione».

2. Pensò di bombardare i laboratori della droga in Messico

Durante la sua presidenza, Donald Trump ha più volte preso in considerazione di bombardare i laboratori della droga in Messico. Un’idea che, come conferma Haberman, ha lasciato interdetto l’allora segretario alla Difesa Usa Mark Esper. A ispirarlo sarebbe stato Brett Giroir, funzionario della sanità pubblica che Trump avrebbe scambiato per un militare. L’ufficiale sanitario avrebbe proposto al presidente di bloccare i centri del narcotraffico e impedire così l’ingresso delle sostanze sul territorio statunitense. La Casa Bianca ha respinto l’idea, intimando a Giroir di non indossare più la sua uniforme per evitare futuri fraintendimenti.

3. Trump ha temuto seriamente di morire di Covid

La gestione della pandemia da Covid-19 ha rappresentato uno dei punti più spinosi della presidenza Trump. L’ex leader americano ha più volte dimostrato scarso interesse per il virus, temendo un impatto negativo sulla sua immagine. Il libro The Divider, disponibile dal 20 settembre, racconta anche di diverbi con la First Lady Melania, che lo avrebbe più volto ammonito. Haberman però racconta nel suo lavoro che Trump temette seriamente di morire quando nell’ottobre 2020 contrasse la malattia. Una paura che condivise con il suo vice capo di gabinetto Tony Ornato, con cui chiarì le procedure per garantire continuità di governo.

4. Gli incontri con i leader mondiali e i discorsi sull’aborto

Il libro di Haberman descrive anche gli incontri di Trump con alcuni vertici internazionali, citandone alcuni discorsi. Su tutti, il meeting con l’allora primo ministro del Regno Unito Theresa May. «Alcuni sono favorevoli alla vita, altri alla scelta», ha detto in merito all’aborto. «Lei cosa farebbe se animali con tatuaggi violentassero e mettessero incinta sua figlia?». Spazio anche per un progetto eolico in Irlanda del Nord, che The Donald volle bloccare perché troppo vicino a una sua proprietà.

5. Il tentativo di ribaltare le elezioni 2020 «a ogni costo»

Deluso dal risultato delle votazioni 2020, che hanno portato all’elezione di Joe Biden, Trump tentò qualsiasi cosa pur di ribaltarne l’esito. Di fronte al rifiuto dei suoi avvocati, Donald si è quindi rivolto all’ex sindaco di New York nonché suo avvocato personale Rudy Giuliani. «Sei tu al comando», gli avrebbe detto durante un incontro privato. «I miei legali sono terribili. Tu scatenati, fai quello che vuoi. Non mi interessa». Secondo Haberman, l’amore di Trump per le teorie del complotto lo avrebbe spinto ben oltre il limite anche con i suoi stessi collaboratori.

6. Trump e il problema della dichiarazione dei redditi

Nel suo libro Confidence Man, Haberman affronta anche il tema della dichiarazione dei redditi, che Trump si rifiutò di rilasciare durante la campagna elettorale del 2016. Il tycoon ne discusse con i suoi collaboratori Corey Lewandowski e Hope Hicks, che ritenevano la sua decisione un problema per il futuro insediamento alla Casa Bianca. «Sai che le mie tasse sono sempre sotto controllo», avrebbe detto Trump. «Quindi potrei rilasciare una dichiarazione quando nessuno mi controllerà più, cosa che non accadrà mai». Un’indagine del Nyt del 2020 ha rivelato che Trump pagò quell’anno appena 750 dollari di tasse federali sul reddito.

7. La distruzione dei documenti ufficiali nel wc della Casa Bianca

Durante la sua presidenza, Trump avrebbe spesso distrutto documentazione ufficiale gettandola nel wc della Casa Bianca. Il personale dei servizi di pulizie avrebbe infatti spesso trovato il water intasato da fogli di carta, presumibilmente contenente pagine ufficiali. Un atto che, se confermato, contravverrebbe al Presidential Records Act che garantisce al governo degli Stati Uniti la proprietà di qualsiasi documento creato o ricevuto da un presidente. La notizia giunge a poca distanza dalle indagini del Dipartimento di giustizia su Trump per aver tenuto parte di tale documentazione nella sua residenza di Mar-a-Lago.

8. Trump ha scambiato le esponenti delle minoranze etniche per camerieri

Ultimo, ma non meno importante, un evento risalente al 2017. Durante una riunione del Congresso, Trump ha scambiato alcuni membri del suo staff appartenenti a minoranze etniche per camerieri. Avrebbe persino chiesto loro di portargli alcune tartine, senza accorgersi del fraintendimento. Nel suo libro Confidence Man, Haberman riporta anche frasi omofobe probabilmente pronunciate dal tycoon.