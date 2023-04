Donald Trump, Melania pronta al divorzio

Non era sull’aereo che ha portato il marito dalla Florida a New York per comparire in tribunale, dove Donald Trump ha ascoltato i 34 capi d’accusa per cui è stato incriminato. E non ha nemmeno presenziato al comizio tenuto dal tycoon a Mar-a-Lago, in cui l’ex presidente Usa ha puntato il dito contro la magistratura a stelle e strisce. Nei giorni scorsi era trapelata la notizia che, dopo il caso Stormy Daniels, Melania Trump stesse conducendo vita separata da The Donald: vicini, nella stessa lussuosa residenza di Palm Beach, ma al tempo stesso lontanissimi. Ma, adesso, le rivelazioni sulla storia di Trump con la modella di Playboy Karen McDougal mentre lei era incinta potrebbero spingerla verso la richiesta di divorzio.

La modella e il tycoon si sarebbero conosciuti alla Playboy Mansion durante una party in piscina, nell’ambito delle riprese di Celebrity Apprentice, avviando rapidamente una relazione tra il 2006 e il 2007, proprio nel periodo in cui Melania era incinta di Barron. I due, è emerso, si incontravano ogni volta che Trump era a Los Angeles, sempre in un bungalow privato al Beverly Hills Hotel. Tra l’altro, il tycoon era stato accompagnato al torneo di golf dove aveva poi conosciuto Stormy Daniels proprio da McDougal.

Finite nel vuoto le promesse di Trump di regalarle una casa a New York ed esasperata dai suoi comportamenti, McDougal mise fine alla relazione nell’aprile del 2007, dopo aver peraltro conosciuto – ha raccontato – alcuni membri della sua famiglia, tra cui Donald Trump Jr e l’allora moglie Vanessa. Non è certo la prima volta che si spargono voci su Melania intenzionata a chiedere il divorzio. Ma l’ex first lady negli ultimi anni ha sempre taciuto per il quieto vivere. Adesso però la misura sarebbe colma e potrebbe procedere davvero con la richiesta di separazione.