Donald Trump incriminato per il caso Stormy Daniels: cosa vuol dire e cosa può succedere

Un caso che, volere o no, passerà alla storia: Donald Trump è il primo presidente nella storia degli Stati Uniti ad essere incriminato. L’accusa dei magistrati di New York verte sul silenzio comprato di una ex pornostar, Stormy Daniels. Un silenzio costato la modica cifra di 130.000 dollari, versati durante la campagna presidenziale del 2016. Mentre Trump si difende adducendo le accuse a una volontà di perseguirlo politicamente, parlando di una vera e propria interferenza nelle elezioni, arriva la conferma secondo la quale l’ex presidente degli Stati Uniti si consegnerà alla giustizia nella giornata di martedì. Trump ascolterà le accuse a suo carico guidate dal procuratore distrettuale di Manhattan Alvin Bragg.

Donald Trump incriminato

Un processo, ma anche uno spartiacque politico che avrà delle conseguenze certe e inevitabili sulla scelta del candidato repubblicano alle presidenziali 2024. Al momento non è ancora possibile fare un elenco certo dei capi di accusa contro The Donald, che si conosceranno solo dopo che gli verranno letti proprio durante la giornata di martedì.

La linea di Alvin Bragg potrebbe essere impostata in due direzioni. La prima è quella del reato tra virgolette meno grave che verte sull’aver categorizzato come spese legali della Trump Organization i soldi destinati a Stormy Daniels. L’altra questione sarebbe quella secondo cui il procuratore potrebbe decidere di premere su una vera e propria violazione della legge elettorale degli Stati Uniti dichiarando Trump colpevole sia dell’occultamento che della destinazione dei fondi relativi alla sua campagna politica, avendone spostati 130.000 verso i conti di Stormy Daniels.

La difesa dell’ex presidente

Certo è che Trump non starà guardare e, quasi sicuramente, continuerà a sostenere la prima tesi, secondo la quale è lui la vittima, più precisamente la vittima di un’estorsione, avendo elargito del denaro per proteggere la sua vita professionale e personale messa in pericolo dalla minaccia di Stormy Daniels.

Intanto iniziano a trapelare le prime indiscrezioni sulle modalità con le quali si consegnerà alla giustizia: gli verranno risparmiate le manette, ma dovrà comunque sottoporsi all’identificazione con impronte digitali. Potrà naturalmente usufruire della libertà su cauzione, non essendo messa in discussione la pericolosità sociale dell’ex presidente.

Nel frattempo, i collaboratori di Trump cercano di tenerlo a bada dopo che, per sfidare Bragg, ha postato sul suo account di “Truth Social” un fotomontaggio, dove lo si vede imbracciare una mazza da baseball per minacciare il procuratore. Un post cancellato quasi immediatamente su richiesta dei suoi collaboratori, che non nascondono una certa preoccupazione. L’unica certezza è che questo processo influenzerà pesantemente il dibattito politico dei prossimi mesi, a prescindere dal suo esito finale.