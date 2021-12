Donald versus Meghan

Meghan Markle continua a essere bersaglio di critiche al vetriolo e duri attacchi mediatici. A metterla alla gogna, stavolta, non ci hanno pensato i leoni da tastiera e i troll di Twitter ma l’ex presidente americano Donald Trump.

Donald Trump attacca Meghan Markle

In un’intervista rilasciata all’amico Nigel Farage, ex leader del Partito per l’Indipendenza del Regno Unito (Ukip) e tra i più convinti sostenitori della Brexit, Trump ha confermato di non essere un fan della duchessa di Sussex, accusandola di aver fatto soffrire la Regina Elisabetta e di aver manipolato il principe Harry al punto da convincerlo a mettere a repentaglio i rapporti con la sua famiglia. «Non mi è mai piaciuta. Sin dal primo giorno. Credo che abbia usato il marito per il suo tornaconto personale e, presto o tardi, il principe se ne pentirà amaramente», ha dichiarato ai microfoni dell’emittente GB News, «ha mancato di rispetto ai reali e, soprattutto, alla monarca, che è una donna straordinaria, una persona fantastica, un simbolo».

'I'm not a fan of hers at all and I think she's very disrespectful to the Queen.' Donald Trump tells @Nigel_Farage what he thinks about Duchess of Sussex Meghan Markle. Watch Farage: Trump The Interview live on GB News Tonight at 7pm – Nothing is off limits. pic.twitter.com/WOqC32nEGP — GB News (@GBNEWS) December 1, 2021

La duchessa di Sussex e la politica a stelle e strisce

Ma non finisce qui. Il tycoon, infatti, ha definito «assolutamente inappropriati» i tentativi dell’ex attrice di Suits di adoperare il suo titolo reale per interferire nelle dinamiche della politica statunitense e la carta intestata dei Sussex per convincere i membri del Congresso a prendere in considerazione istanze come il congedo parentale. «Si sta spingendo a fare cose che penso siano davvero di cattivo gusto», ha aggiunto, facendo probabilmente riferimento anche alle accuse rivolte ai duchi che, secondo alcuni, avrebbero fatto il lavaggio del cervello agli elettori durante la campagna per le Presidenziali del 2020, vinte da Joe Biden. Invitandoli a tenersi alla larga da «discorsi che incitano all’odio, fake news e disinformazione». Un riferimento nemmeno troppo velato a Trump.

Una diatriba che parte da lontano

Non è la prima volta che le due parti manifestano pubblicamente la loro antipatia reciproca. Quando, nel 2018, Trump si è recato a Londra è stato accolto con cerimonie e onori dalla Regina ma snobbato da Markle, notoriamente contraria alle idee del partito repubblicano e filo democratica. O, ancora, quando a inizio anno Fox News gli aveva chiesto cosa pensasse di una probabile candidatura della 40enne alla Casa Bianca nel 2024, Trump aveva risposto: «Spero accada perché mi incoraggerebbe ancora di più a ricandidarmi per un secondo mandato». Negli anni, poi, non sono mancati attributi e commenti poco felici sulla sfera personale: nel 2019, ad esempio, l’ex presidente non si è fatto problemi a dipingerla come «una donna maligna», augurando a Harry tanta fortuna per il futuro accanto a lei.