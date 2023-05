Trump condannato per aggressione sessuale e diffamazione: 5 milioni a Jean Carroll

Jean Carroll ha vinto la sua battaglia, perlomeno in parte. Nella giornata di ieri, martedì 9 maggio 2023, Donald Trump è stato ufficialmente condannato dal tribunale federale civile di Manhattan per aggressione sessuale e diffamazione nei suoi confronti. La sentenza, arrivata dopo diverse settimane di audizioni, fa riferimento ad un evento avvenuto nel 1996.

Donald Trump condannato per aggressione sessuale e diffamazione

La storia della condanna dell’ex presidente degli Stati Uniti è legata ad una vicenda di cronaca raccontata dalla vittima dell’aggressione, di professione scrittrice e giornalista, che in un articolo pubblicato sul New York Magazine a giugno del 2019 aveva parlato senza troppi giri di parole dell’esecrabile gesto di Trump. Secondo Carroll, il tycoon aveva abusato di lei nei primi mesi del 1996 nel grande magazzino Bergford Goodman della Grande Mela. Dell’incidente la donna ha poi parlato anche nel libro What Do We Need Men For?: A Modest Proposal, dove la vittima della violenza raccontava di come Trump avesse approfittato della sua gentilezza per abusare di lei in un camerino.

Travolto dalle accuse, Trump aveva pubblicato sul suo social Truth un post definendo le parole di Carroll «una truffa e una farsa». Da qui il capo di imputazione per diffamazione che, insieme all’accusa di aggressione sessuale, potrebbe costare al politico USA ben 5 milioni di dollari di multa. La corte, per sua fortuna, ha però per il momento rigettato le accuse di stupro a suo carico.

Il suo avvocato: «Faremo ricorso»

Mentre Carroll festeggia, dichiarando che la sentenza è «una vittoria per tutte le donne a cui nessuno ha mai creduto», Trump comprensibilmente mugugna. Sempre su Truth, ha così commentato la lettura della sentenza: «Non ho la più pallida idea di chi sia questa donna. Questo verdetto è una vergogna. Una continuazione della più grande caccia alle streghe di tutti i tempi». Nel frattempo, l’avvocato dell’ex presidente, Joseph Tacopina, ha confermato che il suo assistito farà ricorso contro il verdetto, parlando tra l’altro di una sentenza «strana e che lascia perplessi».