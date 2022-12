Donald Trump lancia le sue carte da collezione Nft da 100 dollari

Quando Donald Trump aveva anticipato a inizio settimana un annuncio importante, i media di tutto il mondo avevano pensato alla corsa per la Casa Bianca. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America ha invece stupito tutti con un video su Truth Social. Ha lanciato infatti un nuovo set di figurine da collezione in Nft (Non Fungible Token) che lo ritraggono in molteplici look, dall’astronauta al supereroe. «Un’incredibile arte della mia vita e carriera», ha detto con orgoglio il tycoon nel video online. Disponibili al modico prezzo di 99 dollari, consentiranno di accedere anche a speciali concorsi a premi.

Supereroe o sceriffo, ecco le figurine Nft di Donald Trump

Ad annunciare le nuove carte è stato lo stesso Donald Trump sul profilo ufficiale di Truth Social, network che ha creato dopo l’espulsione da Twitter. Si tratta di figurine Nft, ossia disponibili soltanto in versione digitale, che si possono acquistare al prezzo di 99 dollari (poco più di 90 euro). Ottimo regalo di Natale, stando alle anticipazioni dello stesso tycoon «sono molto simili alle carte da baseball, ma si spera molto più eccitanti». Protagonista della clip in anteprima è un’immagine animata dell’ex presidente Usa di fronte alla Trump Tower di New York. Improvvisamente strappa la camicia per svelare un costume da supereroe con un enorme T al centro prima di sparare raggi laser dagli occhi. Un chiaro omaggio al Superman dei fumetti DC. O a essere cattivi a Patriot di The Boys, forse più in linea con lo spirito MAGA, Make America Great Again.

I swear, I never know what’s coming, but the Trump trading card NFT grift has taken me to another tier of living. pic.twitter.com/piNOba9gak — Justin Kirkland (@justinkirkland4) December 15, 2022

“Super-Trump” è però solo uno dei tanti costumi che fanno parte della collezione Nft. The Donald appare anche nelle vesti di un pilota di Nascar, il più importante campionato automobilistico oltreoceano. Ulteriori versioni lo vedono nei panni di un cacciatore con tanto di stivali, tuta mimetica e fucile in mano, in quelli di uno sceriffo o di un astronauta in viaggio verso le stelle. Acquistando il set per 99 dollari, si ottiene inoltre anche un ticket per partecipare a un’estrazione. I premi principali saranno una cena di gala e una partita di golf con Donald Trump in persona. (Una versione deluxe del concorso nostrano vinci un caffè con Salvini).

La pioggia di critiche dai Repubblicani e la risposta di Biden

L’annuncio non è ovviamente passato inosservato. Numerosissime le critiche sui social network, provenienti dai Democratici ma anche dagli stessi Repubblicani. «Chiunque sia coinvolto nel progetto dovrebbe essere licenziato oggi stesso», ha detto Steve Bannon, ex capo stratega del tycoon. Gli esperti intanto si interrogano sulla destinazione dei profitti, ipotizzando che possano servire per finanziare le cause legali di Donald Trump. Secondo il sito web che vende gli Nft, infatti, il ricavato non servirebbe per la campagna elettorale di Usa 2024. Immancabile la reazione di Joe Biden su Twitter. «Anch’io ho importanti annunci da fare», ha scritto il presidente Usa riferendosi però alle azioni di governo. Fra queste l’allentamento dell’inflazione, la sua firma sul Respect for Marriage Act, l’abbassamento del prezzo del gas e il ritorno a casa di Brittney Griner.