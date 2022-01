Don’t Look Up, tutto sul film rivelazione su Netflix

Dont’ Look Up è il film rivelazione del 2021 di Netflix. Disponibile sulla piattaforma dal 24 dicembre, ha scalato le classifiche ed è ufficialmente tra le pellicole più viste del catalogo del colosso dello streaming. Ecco la trama della sconvolgente “disaster comedy”, il cast e i possibili significati del fim.

Don’t Look Up, la trama

Don’t look up è approdato su Netflix il 24 Dicembre, a poche settimane dalla distribuzione nei cinema. La “disaster comedy”, diretta dal regista premio Oscar Adam McKay, ha subito scatenato i commenti di critici e pubblico. Al centro della trama c’è l’inguaribile indifferenza del genere umano di fronte alle minacce globali, e che spesso non si cura dei continui avvertimenti della comunità scientifica, preferendo immobilismo politico, avidità e complottismo.

Molti hanno apprezzato il film, definendolo un capolavoro di satira che svela gli agghiaccianti meccanismi della società. Altri hanno lo hanno definito come troppo didascalico e approssimativo.

Il film che è costato 75 milioni di dollari, nondimeno, è candidato a tre Golden Globe e ha ottenuto ben 111 milioni di ore di visione nei primi tre giorni su Netflix. Proprio la piattaforma dello streaming più conosciuta ne riassume così la trama: “Don’t Look Up racconta la storia di due umili astronomi che partono per un enorme tour mediatico con l’obiettivo di avvisare l’umanità dell’avvicinamento di una cometa destinata a distruggere la Terra“.

Il cast del film

Il cast di Don’t Look Up è monumentale e d’impatto. Non sono solo i protagonisti della pellicola a essere due celebri stelle di Hollywood, ma perfino i personaggi più al margine. I due astronomi che scoprono il meteorite sono interpretati da Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence. Nel film ci sono anche Meryl Streep che interpreta Janie Orlean, Presidente degli Stati Uniti d’America, Cate Blanchett, Jonah Hill, Chris Evans, Timothée Chalamet e Ariana Grande.