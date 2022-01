Don’t look up, perché gli stipendi degli attori fanno discutere?

Don’t Look Up è il film del momento su Netflix. Da giorni è la pellicola più vista sulla piattaforma streaming, e sta scatenando parecchi commenti e polemiche. L’ultima ha visto al centro i guadagni da stelle di Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence. Ecco perché hanno fatto particolarmente discutere gli stipendi degli attori di Don’t Look Up.

Gli stipendi di Don’t Look Up

Al centro della bufera sono finiti i guadagni di Leonardo Di Caprio e Jennifer Lawrence, gli attori protagonisti del lungometraggio. A fare discutere non è stata tanto la somma elargita alle due stelle di Hollywood, ma la differenza degli stipendi nonostante i divi avessero ruoli nella pellicola piuttosto simili.

Jennifer Lawrence ha infatti guadagnato molto meno rispetto al suo collega più grande. Per girare Don’t look up Leonardo di Caprio ha incassato un assegno da 30 milioni di dollari. L’attrice classe 1990, invece, ha percepito “solo” 25 milioni.

La reazione di Jennifer Lawrence

In un’intervista rilasciata a Vanity Fair Jennifer Lawrence ha spiegato che la differenza tra i cachet è dovuta principalmente alla popolarità di Leonardo Di Caprio, decisamente più famoso della star di Hunger Games.

“Leo porta più guadagni di me. Sono estremamente fortunata e felice del mio accordo, ma in altre situazioni, quello che ho visto – e sono sicura che anche altre donne nel mondo del cinema l’hanno visto accadere – è che è estremamente scomodo chiedere più soldi e la parità di retribuzione. Se metti in dubbio qualcosa che sembra disuguale, tirano fuori la scusa che non si tratta di disparità di genere, ma non ti dicono mai di cosa si tratta esattamente”

Nonostante lo stipendio più basso, Jennifer Lawrence ha chiesto che il suo nome apparisse prima di quello di Leonardo DiCaprio nei titoli di coda. Una richiesta che il divo di Titanic ha accolto senza alcuna riserva, rendendo felice la Lawrence.

Una recente ricerca dell’economista John Heywood ha svelato che le attrici di Hollywood guadagnano in media 1 milione di dollari in meno a progetto rispetto ai loro colleghi maschi quando interpretano ruoli simili. Nel 2021 l’attore più pagato a Hollywood è stato Daniel Craig, seguito da Will Smith e Dwayne Johnson.