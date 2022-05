Don Matteo 14 si farà: anticipazioni, trama e cast della nuova stagione

Don Matteo 14 si farà? In base a quanto rivelato dai vertici Rai, sembrerebbe che ci sarà la nuova stagione dell’acclamata serie. Tuttavia si attende la conferma ufficiale. Maria Pia Ammirati, direttrice di Rai Fiction, ha detto: “Don Matteo va in onda dal 7 gennaio 2000 per un totale (finora) di 225 puntate“. La longevità ha permesso a Don Matteo di “diventare un grande marchio” e “di esplorare questo marchio in un’evoluzione, perché noi non ci fermiamo. Evolviamo”.

Don Matteo 14 si farà?

Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide, ha sottolineato che Don Matteo è la “serie più longeva e di maggior successo” in termini di ascolti, di cui la Rai è stata preziosa custode fino a questo momento. Anche Matilde Bernabei, fondatrice Lux Vide, ha detto: “ci aspettiamo molto” da Don Matteo. Quando è iniziato “non si pensava che una cosa potesse durare in Italia tredici stagioni. Ce l’abbiamo fatta”. Con queste premesse ci aspettiamo una quattordicesima stagione. Dunque la conferma ufficiale per Don Matteo 14 ancora non c’è, ma è plausibile che arrivi presto.

Quando esce Don Matteo 14

Ancora non conosciamo la data di uscita di Don Matteo 14 stagione, non essendo ancora ufficialmente confermata.

Qualora il rinnovo per Don Matteo 14 arrivi presto, immaginiamo che tra il 2022 e il 2023 inizi la fase di produzione. La messa in onda delle prime tredici stagioni ha previsto un ciclo di episodi ogni biennio.

Trama di Don Matteo 14, anticipazioni

Non conosciamo ancora i dettagli sulla trama della quattordicesima stagione di Don Matteo, dato che non è nemmeno stata ancora confermata. La tredicesima stagione di Don Matteo finisce con l’episodio 10 che si intitola “Dimenticando Matteo”. Don Massimo sta nascondendo qualcosa come pensano i Carabinieri? Le autorità indagano sugli strani movimenti del sacerdote e sulle sue frequentazioni misteriose. I suoi rapporti segreti paiono coinvolgere una donna che appartiene al passato dell’uomo. Cecchini crede in modo ostinato alla sua trasparenza.

Anna, d’altro canto, non vive un momento di minore confusione. Il fatto che Sergio torni non fa che scompigliare di nuovo le carte. Adesso più che mai la donna si trova divisa tra un futuro con lui e Ines a distanza da tutti, insieme a Valente. Marco pare aver trovato il suo equilibrio con Valentina. Sembra essere felice. Lo è davvero?

Il cast della nuova stagione

Qualora i nuovi episodi dovessero essere confermati, ci sarebbe anche Terence Hill? Nel corso della conferenza stampa del 25 marzo 2022 Luca Bernabei, Amministratore Delegato di Lux Vide, non si sbilancia: per il momento “Terence [Hill] è andato. È in America”. Non manca di aggiungere che “se tornasse lo accoglieremo come abbiamo fatto con Flavio Insinna”.

Per il resto nel cast di un’eventuale quattordicesima stagione ci aspettiamo il ritorno del gruppo di interpreti che include: