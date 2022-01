Torna Don Matteo con la tredicesima stagione su Rai 1. Il debutto del nuovo capitolo è previsto per marzo, contrariamente alla tradizione che vuole gli episodi in uscita a gennaio. In molti, tuttavia, si chiedono se in questa stagione ci sarà Terence Hill, ovvero Don Matteo. L’attore comparirà in qualche episodio, per poi lasciare il testimone a un nuovo parroco.

Don Matteo 13: Terence Hill ci sarà?

Dopo una lunga avventura nel piccolo schermo, durata oltre 20 anni, Terence Hill dice addio per sempre a Don Matteo. L’iconico attore Mario Girotti di 82 anni (questo il suo vero nome) ha infatti deciso di vestire per l’ultima volta i panni del famoso prete, proprio in occasione della tredicesima stagione, per poi salutare definitivamente il set.

Le riprese dell’ultimo capito – per Terence Hill – si sono concluse il 18 settembre, quando a Spoleto è stato battuto il ciak di chiusura. Attorno all’amatissimo attore si sono stretti i collaboratori, per salutare colui che è stato la vera e propria anima della fiction. La fortunata serie targata Lux Vide, comunque, proseguirà. E anche nel tredicesimo capitolo Terence Hill non mancherà, salvo poi passare il testimone al suo ufficiale successore: Raul Bova.

Non si sa nulla sulle modalità narrative con cui, nel corso della tredicesima stagione della fiction, Terence Hill/Don Matteo farà la propria uscita di scena, lasciando il posto al promettente Don Massimo, interpretato appunto da Raul Bova. Proprio lui terminerà le riprese della nuova stagione in sella (sembra) a una rombante motocicletta e non in bici come il suo predecessore.

Il cast al completo

Accanto a Terence Hill e Raoul Bova in “Don Matteo 13” ci saranno Nino Frassica (il maresciallo Cecchini) e Flavio Insinna (che ritorna a vestire la divisa del colonnello Anceschi), Francesco Scali (Pippo), Maria Chiara Giannetta (il capitano Anna Olivieri), Nathalie Guetta (Natalina), Maurizio Lastrico (il pm Marco Nardi), Ines (Aurora Menenti), Pietro Pulcini (il carabiniere Ghisoni), Francesco Castiglione (il carabiniere Barba) e Domenico Pinelli (il carabiniere Zappavigna).