Anticipazioni Don Matteo 13, stasera su Rai 1: trama e cast della settima puntata

Dopo la pausa obbligata per lasciare spazio all’Eurovision Song Contest 2022, ritorna su Rai 1 la tredicesima stagione di Don Matteo, in onda questa sera, martedì 17 maggio 2022 a partire dalle 21.25. Nonostante l’addio di Terence Hill e l’arrivo in corsa della new entry Raoul Bova, il pubblico continua a dimostrare grande affetto nei confronti di una delle fiction più seguite del palinsesto televisivo della prima rete. Un prodotto di qualità che, nonostante gli anni, non smette di stupire gli aficionados con interessanti casi da risolvere, storyline da esplorare e vecchi e nuovi personaggi in cui riconoscersi.

Don Matteo 13: cosa sapere sulla settima puntata della fiction in onda stasera su Rai 1 alle 21.25

Don Matteo 13: il cast

Accanto a Raoul Bova nei panni di Don Massimo, il nuovo parroco di Spoleto, nel cast troviamo anche Nino Frassica (Maresciallo Cecchini), Maria Chiara Giannetta (Capitano Anna Olivieri), Maurizio Lastrico (Marco Nardi), Nathalie Guetta (Natalina Diotallevi), Francesco Scali (Pippo), Flavio Insinna (Capitano Anceschi), Emma Valenti (Valentina Anceschi), Pamela Villoresi (Elisa), Mattia Teruzzi (Federico Limoni), Giorgia Agata (Greta Alunni), Aurora Menenti (Ines), Pietro Pulcini (l’appuntato Ghisoni), Domenico Pinelli (Remo Zappavigna) e Francesco Castiglione (Barba).

Don Matteo 13: tutte le anticipazioni sull’episodio di questa sera

Nell’episodio di stasera, Le colpe degli altri, ora che la relazione con Marco non è più un segreto, Valentina è esaltata e felice all’idea di organizzare uscite e viaggi col suo nuovo fidanzato. Tuttavia, la differenza di età tra i due inizia ben presto a pesare: Nardi prova a nasconderlo e ad adattarsi ai ritmi della ragazza ma, in realtà, fa parecchia fatica a tenere il passo. In difficoltà, decide di parlarne con Anna che, pur potendo approfittare della situazione e sfruttarla a suo vantaggio, decide di mostrarsi amica e di aiutare il pm. Intanto, il Colonnello Lucio Valente si presenta dal Capitano Olivieri con una proposta inaspettata, che potrebbe davvero cambiarle la vita. E mentre Greta e Federico, dopo tutti i problemi con cui si sono misurati, sembrano finalmente aver raggiunto la felicità e l’equilibrio, Cecchini trascorre le sue giornate all’insegna dell’angoscia: il Maresciallo, infatti, è fermamente convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri e, preso dal panico, arriverà addirittura a chiedere un esorcismo a Don Massimo.

Mentre la differenza di età tra Valentina e Marco comincia a farsi sentire, Cecchini è convinto di portare sfortuna a chiunque lo incontri! 🍀 😂

“Le colpe degli altri“ ci aspetta domani sera su Rai1 ed in streaming su RaiPlay: martedì e giovedì in compagnia di #DonMatteo13! 🙏🏻💙 pic.twitter.com/BMuStxyTsO — Don Matteo (@DonMatteoRai) May 16, 2022

Don Matteo 13: dove guardare la serie

Oltre che sul canale uno del digitale terrestre e 101 di Sky, la tredicesima stagione di Don Matteo è disponibile in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di Rai Play.