Anticipazioni Don Matteo 13, stasera su Rai 1: trama e cast dell’ottava puntata

Secondo appuntamento della settimana con la tredicesima stagione di Don Matteo, in onda questa sera, giovedì 19 maggio 2022 alle 21.25. Ancora disorientati dall’addio del loro amato parroco e incuriositi dal suo successore, i protagonisti di una delle fiction storiche della televisione italiana continuano a dividersi tra drammi sentimentali, storie strappalacrime e misteriosi casi da risolvere. Per un mix tra comedy e crime che sembra non avere data di scadenza, anche grazie al lavoro di un ensemble in grado di portare sullo schermo personaggi affascinanti e trame avvincenti.

Don Matteo 13: cosa sapere sulla fiction in onda questa sera su Rai 1 alle 21.25

Don Matteo 13: il cast

Oltre a Raoul Bova, la new entry, nei panni di Don Massimo, nel cast figurano anche Maurizio Lastrico (Marco Nardi), Maria Chiara Giannetta (Capitano Anna Olivieri), Nino Frassica (Maresciallo Cecchini), Flavio Insinna (Colonnello Anceschi), Francesco Scali (Pippo), Nathalie Guetta (Natalina Diotallevi), Emma Valenti (Valentina Anceschi), Mattia Teruzzi (Federico Limoni), Giorgia Agata (Greta Alunni), Pamela Villoresi (Elisa), Pietro Pulcini (l’appuntato Ghisoni), Francesco Castiglione (Barba), Domenico Pinelli (Remo Zappavigna) e Aurora Menenti (Ines).

Don Matteo 13: tutte le anticipazioni sull’ottava puntata

Nell’ottava puntata della fiction, Ma è l’amore che fa la famiglia o la famiglia che fa l’amore?, Caterina, la madre di Federico, è la sospettata numero uno in un caso di tentato omicidio: una drammatica vicenda legata alla cronaca e accaduta quando era adolescente la lega alla vittima, anche se lei continua a ribadire di essere innocente. Don Massimo, dunque, decide di scavare nel passato della donna per scovare la verità, mentre tutti, incluso il figlio, fanno fatica a crederle. Intanto, il Colonnello Anceschi torna a Spoleto per salutare la figlia Valentina e conoscere il suo nuovo fidanzato. Ma, quando scopre che si tratta del pm Marco Nardi, non si dimostra per nulla contento per la nuova coppia. Per Natalina, invece, arriva una grande occasione: una troupe televisiva, guidata dal conduttore Gigi Marzullo, si recherà appositamente in canonica per intervistarla.

Don Matteo 13: dove guardare la serie

Oltre che sul canale uno del digitale terrestre e sul canale 101 di Sky, la tredicesima stagione di Don Matteo è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito web di Rai Play.