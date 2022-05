Anticipazioni Don Matteo 13, stasera su Rai1 l’ultima puntata

Ultimo appuntamento con stagionale con Don Matteo. Stasera 26 maggio, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda l’episodio finale della 13esima stagione, dal titolo Dimenticando Matteo. Protagonista della trama sarà di nuovo Don Massimo, su cui penderanno nuove accuse alla luce di scottanti scoperte sul suo passato che vede coinvolta una donna. Nel cast Raoul Bova, Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Don Matteo 13, trama e cast dell’ultima puntata stasera 26 maggio 2022 su Rai1

L’ultima puntata di Don Matteo 13, dal titolo Dimenticando Matteo, porta brutte notizie per Don Massimo. Il sacerdote di Spoleto finisce al centro delle indagini dei Carabinieri che, sotto la guida del capitano Anna Olivieri, intendono scoprire di più sul suo passato. Prima di indossare la tonaca, infatti, il prete vanta un trascorso nelle forze dell’ordine e sembra nascondere segreti oscuri. Al momento della scomparsa di Don Matteo, solo lui infatti sembrava saperne la reale posizione: come mai? Qual è il suo ruolo nella vicenda? A peggiorare la sua posizione, i Carabinieri scoprono che frequenta in segreto una donna di cui si conosce ben poco. L’unico a credere nella sua buona fede è il maresciallo Cecchini che, dal canto suo, ha altre gatte da pelare. A seguito di una serie di equivoci si ritrova coinvolto nei preparativi del suo matrimonio con Elisa, nuovo amore dopo la morte della moglie.

Siamo arrivati al momento più atteso di questa stagione: domani sera il gran finale di #DonMatteo13. 🙏🏻💙

Preparatevi per una serata davvero incredibile… ☝️😌

Giovedì. 21:25, Rai1. pic.twitter.com/4pnAerfDxb — Don Matteo (@DonMatteoRai) May 25, 2022

Situazione delicata anche per il capitano Olivieri, la cui vita sentimentale finisce letteralmente nel caos. Il ritorno del suo ex Sergio, infatti, la confonde sempre più sul futuro da scegliere. Da un lato infatti vede la possibilità di riprendere le redini della sua vecchia vita con l’ex detenuto e la piccola Ines. Dall’altro sente che il suo cuore è legato a Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell’accademia, con cui potrebbe mollare tutto e iniziare una nuova storia. Impossibile però per lei dimenticare anche Marco, che però ormai è deciso a portare avanti la sua relazione con Valentina Anceschi.

Il cast della serie e i rumors sulla 14esima stagione

Protagonista di Don Matteo 13 è Raoul Bova nei panni di Don Massimo, sacerdote di Spoleto che ha preso il testimone di Terence Hill. Nino Frassica è il maresciallo Cecchini, che lavora nella stazione dei Carabinieri sotto il comando di Anna Olivieri, cui interprete è Maria Chiara Giannetta. Le indagini coinvolgono anche il pm Marco Nardi, interpretato da Maurizio Lastrico, mentre in canonica ci sono Natalina (Nathalie Guetta) e Pippo (Francesco Scali). Nel cast anche Emma Valenti nei panni di Valentina Anceschi, figlia del colonnello Flavio (Flavio Insinna). Dario Aita è invece Sergio La Cava, ex di Anna e padre di Ines (Aurora Menenti).

Con la conclusione della 13esima stagione, i fan già si chiedono se ci sarà un seguito. Con l’addio di Terence Hill, infatti, il futuro della fiction più longeva della tv italiana è appeso agli ascolti. Gli sceneggiatori della serie hanno dichiarato che l’eventuale Don Matteo 14 guarderà allo share della puntata di questa sera. Raoul Bova intanto non sta facendo rimpiangere il suo predecessore, tanto che Rai1 svetta sempre nei dati Auditel. La nona e penultima puntata ha registrato oltre 5,5 milioni di telespettatori, pari al 30,23 per cento di share aggiudicandosi nettamente il prime time.