Anticipazioni Don Matteo 13 stasera su Rai1: la trama della sesta puntata

Stasera 5 maggio, alle 21,25 su Rai1, torna Don Matteo 13, fiction che ora vede protagonista Raoul Bova dopo l’addio di Terence Hill. La posizione di Don Massimo, nuovo parroco di Spoleto, peggiora giorno dopo giorno per via del pregiudizio popolare nell’accettarlo in canonica. A complicare le cose, un’indagine nei suoi confronti ne mina certezze e ruolo. Nel cast anche Nino Frassica, Nathalie Guetta, Maurizio Lastrico e Maria Chiara Giannetta. La visione sarà disponibile in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme a tutti gli episodi precedenti.

Don Matteo 13, la trama della sesta puntata stasera 5 maggio 2022 su Rai1

L’episodio di stasera, dal titolo L’innocente, vede Don Massimo (Raoul Bova) sempre più in difficoltà. Nonostante il colpo di scena finale del precedente episodio, in cui Don Matteo (Terence Hill) aveva rivelato tramite una lettera agli amici di trovarsi all’estero per aiutare un amico, la sua posizione è sempre in bilico. I parrocchiani infatti non mostrano alcuna intenzione di accettarlo, anzi intentano iniziative al fine di metterlo in cattiva luce. Un giorno, Don Massimo scopre persino l’esistenza di una petizione per mandarlo via tramite l’intervento diretto della Santa Sede.

La sua crisi raggiunge l’apice quando si trova, suo malgrado, coinvolto in un’indagine dei Carabinieri. Il sacerdote si rivolge pertanto al vescovo (Giancarlo Magalli), che ritiene l’unica persona meritevole di fiducia e in grado di farlo uscire dal tunnel in cui sembra essere finito. Parallelamente, Federico (Mattia Teruzzi) è sempre più preso da Greta (Giorgia Agata). Proprio quando crede di aver conquistato il suo amore, la scopre mentre frequenta un altro ragazzo. Momento difficile anche per il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) che, oltre a dover fare i conti con l’assenza del caro amico Don Matteo, è preoccupato per la situazione di Valentina (Emma Valenti), figlia dell’amico e colonnello Flavio Anceschi (Flavio Insinna). È convinto che la donna abbia una relazione con un uomo molto più grande di lei, pertanto si impegna a scoprirne l’identità. Non sa però che la ragazza frequenta il pm Marco che, assieme al capitano Anna, vuole tenere il maresciallo all’oscuro di tutto.