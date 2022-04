Anticipazioni Don Matteo 13 stasera su Rai1: trama dell’ultima puntata con Terence Hill

L’attesa è finita. Stasera 21 aprile, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda il quarto episodio di Don Matteo 13, che segnerà una pietra miliare nella serie e nella televisione italiana. Si tratta infatti dell’ultima puntata con Terence Hill nei panni del prete-investigatore più famoso e amato. Dal prossimo appuntamento infatti ci sarà Raoul Bova nei panni di Don Massimo, che svolgerà il ruolo da protagonista fino alla fine della stagione. Nel cast anche Nino Frassica alias il maresciallo Cecchini e Nathalie Guetta, interprete di Natalina e sorella del Dj David. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Don Matteo 13, trama e cast di stasera 21 aprile 2022 su Rai1

Il quarto appuntamento di Don Matteo 13, dal titolo Così lontani, così vicini, vede l’arrivo a Spoleto di Franco Fanelli, fratellastro di Marco (Maurizio Lastrico). Il pubblico ministero però non vanta con lui buoni rapporti, anzi ha sempre avuto diverbi su molte questioni. La sua presenza in città tuttavia non sembra casuale, soprattutto dopo il ritrovamento del cadavere di una parrocchiana di Don Matteo (Terence Hill). Nel frattempo il capitano Anna (Maria Chiara Giannetta) riceve la visita inaspettata del Colonnello Lucio Valente, suo istruttore ai tempi dell’accademia.

Novità anche per Federico e Greta, il cui rapporto si solidifica sempre più, e per il maresciallo Cecchini (Nino Frassica). Il carabiniere si ritrova infatti, suo malgrado, al centro di una vicenda particolarmente buffa. In edicola esce una nuova serie di romanzi gialli, il cui protagonista sembra proprio ispirarsi a lui. Il momento clou arriverà però alla fine dell’episodio, quando si scoprirà finalmente cosa succederà a Don Matteo. Una piccola anticipazione è giunta proprio da Nino Frassica che, a Che tempo che fa, si è lasciato sfuggire: «Don Matteo resta sempre con noi. Non è morto, è scomparso e non si sa cosa succederà davvero».