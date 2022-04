Anticipazioni Don Matteo 13 stasera su Rai1: trama della terza puntata

Terzo appuntamento con le indagini di Don Matteo 13. Stasera 14 aprile, alle 21,20 su Rai1, andrà infatti in onda il nuovo episodio della serie Rai Fiction con Terence Hill nei panni del celebre sacerdote-investigatore di Spoleto. Si tratta della penultima puntata con protagonista l’ex stella degli spaghetti western, che lascerà il posto da protagonista a Raoul Bova a partire dal quinto appuntamento. Nel cast anche Nino Frassica nei panni del maresciallo Cecchini e Maria Chiara Giannetta in quelli del capitano Anna Oliveri. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Don Matteo 13, trama e cast della puntata stasera 14 aprile 2022 su Rai1

Il nuovo episodio di Don Matteo 13, dal titolo Il sacrificio della regina, vede i cittadini di Spoleto concentrati sulla finale del torneo di scacchi, di cui il sacerdote e il maresciallo Cecchini sono fervidi appassionati. Improvvisamente però, poco dopo la fine del match, la campionessa Olga Valon sparisce nel nulla. Nessuno riesce a trovarla e, con il passare delle ore, si acuisce il timore che qualcuno possa averle fatto del male. Fra i più sconvolti c’è Natalina (Nathalie Guetta), perpetua di don Matteo, che conosceva molto bene la ragazza che ormai considera alla pari di una figlia.

In parallelo, Federico (Mattia Teruzzi) si trova di fronte a un segreto che avvolge il passato di Greta (Giorgia Agata), mentre il pm Marco (Maurizio Lastrico) tenta di far chiarezza con Anna. Ormai non ha più dubbi sull’amore che prova per lei e per questo non ha alcuna intenzione di perdere tempo per riconquistarla. In suo aiuto arrivano anche Cecchini e Valentina Anceschi (Emma Valenti) che però, dal canto loro, riusciranno solo a creare scompiglio. Nel cast di Don Matteo 13 anche Francesco Scali nei panni di Pippo e Pamela Villoresi in quelli di Elisa Olivieri, madre del capitano Anna. A partire dalla quinta puntata arriverà invece Don Massimo, cui volto sarà quello di Raoul Bova.