Anticipazioni Don Matteo 13, stasera 31 marzo su Rai1: trama e cast prima puntata con Raoul Bova e Terence Hill

Con 20 anni e più di 250 episodi alle spalle, Don Matteo è una delle fiction più amate della televisione italiana. Stasera 31 marzo, alle 21,25 su Rai1, partirà la 13esima stagione dove Terence Hill vestirà per un’ultima volta i panni del celebre parroco-investigatore. Al suo fianco Nino Frassica alias il maresciallo Cecchini oltre a grandi ritorni e attese novità. Su tutte l’ingresso di Raoul Bova, interprete di Don Massimo che prenderà il testimone dalle mani del protagonista. Nel cast anche Maria Chiara Giannetta, Nathalie Guetta, Maurizio Lastrico e Flavio Insinna. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

“255 puntate da quel 7 gennaio di 22 anni fa, una longevità che ci ha permesso di esplorare e di evolverci nella scrittura e nel coraggio".

Don Matteo 13, dove eravamo rimasti e le novità della nuova stagione

Don Matteo tornerà per la 13esima stagione conservando i caratteri che meglio lo hanno contraddistinto negli ultimi anni. Dai problemi familiari ai tormenti adolescenziali, il parroco di Spoleto – anche se le prime stagioni erano ambientate a Gubbio – ha sempre ascoltato e aiutato la sua gente. In questa nuova tornata di episodi, sarà però lui ad essere tormentato dai dubbi, dato che una ferita dal suo passato tornerà per fargli dubitare del suo stesso cammino di fede. Emozioni come rabbia e dolore, che aveva sempre saputo tenere a bada, riaffioreranno d’improvviso, mettendo Don Matteo di fronte a una scelta difficile.

A dar manforte al parroco ci saranno i suoi amici Carabinieri, a cominciare dall’inseparabile maresciallo Cecchini. Nella caserma di Spoleto ci sono anche il capitano Anna Olivieri e il Pm Marco Nardi, un tempo legati da un forte amore. Al termine della 12esima stagione, la donna aveva finalmente deciso di perdonare l’ex fidanzato, senza però concedergli una seconda chance sentimentale. Anna aveva infatti scelto Sergio, detenuto per furto ma prossimo alla scarcerazione, innamorandosi di lui e della figlia Ines, con cui è pronta a dare inizio a una nuova vita.

Don Matteo 13 segnerà poi l’ingresso di due nuovi personaggi destinati a cambiare le carte in tavola. Il primo è Don Massimo, prete giovane e nato in campagna, che preferisce la solitudine della sua canonica alla compagnia degli amici cui nasconde un passato ignoto. Seconda new entry è invece Valentina Anceschi, figlia del colonnello Flavio, che cela dentro di sé una ferita di cui tutti ignorano le cause.

Don Matteo 13, le anticipazioni della prima puntata stasera 31 marzo 2022 su Rai1

A Spoleto fervono i preparativi per celebrare i 40 anni di sacerdozio di Don Matteo. In prima fila non poteva mancare ovviamente il maresciallo Cecchini, che riceve anche l’aiuto del capitano Anna Olivieri e del pubblico ministero Marco. Per l’occasione, arrivano in città numerosi ospiti tra cui il colonnello Flavio Anceschi, amico di vecchia data e protagonista delle prime cinque stagioni della serie. L’uomo, ormai vedovo per la morte improvvisa della moglie Laura, giunge assieme alla giovane figlia Valentina, anch’ella afflitta da un trauma ancora ignoto. In arrivo anche Sergio, rilasciato dopo aver scontato la sua pena per furto e pronto a riunirsi con il capitano Anna. Il momento felice però subisce un brusco arresto quando le forze dell’ordine trovano il corpo senza vita di una persona molto vicina a Don Matteo.

Don Matteo 13, il cast della nuova stagione da stasera 31 marzo 2022 su Rai1

Oltre a Terence Hill, che torna ancora una volta nei panni del protagonista, Don Matteo 13 può far leva su diversi volti storici. Il cast comprende infatti Nino Frassica, interprete del maresciallo Cecchini, Nathalie Guetta nei panni della perpetua Natalina e Francesco Scali in quelli di Pippo. Maria Chiara Giannetta riprende il ruolo del capitano Anna Olivieri, mentre Maurizio Lastrico si cala ancora nei panni del pm Marco Nardi. Flavio Insinna riprende il ruolo del colonnello Anceschi, che torna a Gubbio con la figlia Valentina, interpretata da Emma Valenti. Spazio anche ai giovani, tra cui il 17enne Federico Limoni, cui volto è Mattia Teruzzi, e Greta Alunni, dietro cui si cela Giorgia Agata. E, come accennato, Raoul Bova, new entry nei panni di Don Massimo.