Don Matteo 13 stasera 7 aprile su Rai1: trama e cast della seconda puntata

Un nuovo caso per il prete-investigatore più famoso della tv italiana. Stasera 7 aprile, alle 21,25 su Rai1, Don Matteo 13 torna con il secondo episodio dopo il record di ascolti dell’esordio con 6,5 milioni di telespettatori pari al 30 per cento di share. Si giunge così a metà del ciclo che vedrà ancora protagonista Terence Hill, dato che l’attore lascerà il testimone a Raoul Bova a partire dalla quinta puntata. Nel cast Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Nathalie Guetta. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay assieme alle puntate precedenti.

Don Matteo 13, trama e cast della seconda puntata stasera 7 aprile 2022 su Rai1

Amore e rabbia è il titolo della seconda puntata di Don Matteo 13, che vedrà il protagonista alle prese con nuove indagini. A Spoleto infatti viene ritrovato il cadavere di un avvocato che sembra aver avuto legami con Federico (Mattia Teruzzi), adolescente che si imbatte nel sacerdote mentre fugge da casa della vittima. Per i carabinieri è il primo indiziato, ma Don Matteo non ci crede. Riesce inoltre subito a creare un bel rapporto con il ragazzo nonostante i suoi modi burberi e spesso scorbutici. Certo della sua innocenza, il prete si mette subito a lavoro per scovare il vero colpevole e assicurarlo alla giustizia.

In parallelo, Valentina Anceschi (Emma Valenti), figlia del colonnello Flavio (Flavio Insinna) un tempo capitano dei carabinieri di Gubbio, inizia a muovere i primi passi in città e si avvicina molto al pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico). Nel frattempo, il capitano Anna (Maria Chiara Giannetta) cerca di dimenticare Sergio (Dario Aita) e il maresciallo Cecchini (Nino Frassica), come suo solito, fraintende e chiede proprio a Nardi di starle vicino. Nel cast anche Nathalie Guetta nei panni della perpetua Natalina, Francesco Scali in quelli di Pippo e Pamela Villoresi in quelli di Elisa Olivieri, madre del capitano Anna. A partire dalla quinta puntata arriverà invece Don Massimo, cui volto sarà quello di Raoul Bova.