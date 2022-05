Anticipazioni Don Matteo 13, stasera su Rai1 la penultima puntata: trama e cast

Si avvicina il gran finale di Don Matteo 13. Stasera 24 maggio, alle 21,25 su Rai1, andrà in onda la nona puntata, penultima della stagione che ha visto l’addio di Terence Hill e l’ingresso di Raoul Bova. La trama vede Don Massimo in un nuovo caso, mentre il capitano dei Carabinieri Olivieri riflette sul suo desiderio di diventare madre. Nel cast Nino Frassica, Maria Chiara Giannetta e Maurizio Lastrico. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Don Matteo 13, trama e cast della puntata di stasera 24 maggio 2022 su Rai1

La trama della nona puntata

La nona puntata della stagione, dal titolo Il coraggio di credere, si apre con Ines (Aurora Menenti) che torna a vivere a casa del capitano Anna (Maria Chiara Giannetta) per un’emergenza. I giorni a stretto contatto hanno subito dei risvolti sulla vita di Olivieri, che si ritrova a riflettere profondamente sul suo desiderio di maternità. È forse arrivato il momento per dare vita a una sua famiglia oppure il suo destino è dove sopire la voglia di diventare madre per lasciare posto alla carriera lavorativa?

Come se non bastasse, dal canto loro, il maresciallo Cecchini (Nino Frassica) e il pubblico ministero Marco Nardi (Maurizio Lastrico) organizzano un piano alle spalle del capitano. Decidono di coinvolgere la piccola Ines all’insaputa di Anna in un progetto sociale per riunire i giovanissimi nel gioco del pallone. Sarà proprio Cecchini in persona a guidare la squadra dalla panchina, nelle vesti di un improbabile quanto impreparato allenatore. Intanto la salute di Greta (Giorgia Agata) è sempre più precaria e le sue condizioni peggiorano ogni giorno fino al punto da apparire molto gravi. Inutili anche i tentativi di Federico (Mattia Teruzzi) che oramai non sa più come fare per aiutarla. Non essendoci più Don Matteo, solo l’intervento di Don Massimo (Raoul Bova) potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il cast della serie in onda stasera 24 maggio 2022 su Rai1

Protagonista della serie Rai Fiction è Raoul Bova che, nei panni di Don Massimo, ha preso il posto di Terence Hill a partire dalla quinta puntata. Nel cast figurano anche Nino Frassica, storico volto del maresciallo Cecchini, e Maria Chiara Giannetta in quelli del capitano Anna Olivieri. Spazio anche a Maurizio Lastrico che interpreta il pm Marco Nardi e Nathalie Guetta, volto della perpetua Natalina. E ancora, presenti Filippo Scali, Mattia Teruzzi, Giorgia Agata ed Emma Valenti. Don Matteo 13 ha visto anche il ritorno, come guest star, di Flavio Insinna nei panni del colonnello Anceschi, presenza fissa nelle prime stagioni della serie.