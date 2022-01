Don Matteo 13, Anna e Marco cosa aspettarsi?

Da marzo 2022 su Rai 1 torna Don Matteo, con la tredicesima stagione. Gli affezionati telespettatori devono ormai attendere poco, anche se la serie è stata slittata in primavera, contrariamente a quanto accaduto finora. Don Matteo, infatti, è sempre stato trasmesso a gennaio. In molti si chiedono cosa ne sarà di Anna e Marco, i personaggi che hanno una travagliata storia d’amore alle spalle. Ecco dunque le anticipazioni ufficiali sulla coppia della fiction di Rai 1.

Anna e Marco in Don Matteo 13

Anche nella tredicesima stagione della serie di Don Matteo, a fare da traino sarà la storia d’amore tra Anna e Marco. La coppia ha posto fine alla relazione perché Anna vuole dare una nuova possibilità a Sergio, che al momento si trova in carcere. Mentre lei aspetta pazientemente che l’uomo sconti la sua pena, Marco, che è ancora innamorato, cerca di starle vicino e di essere un buon amico. Molti telespettatori dunque si chiedono se Marco riuscirà a tenere nascosti i propri sentimenti e se saprà resistere all’amore che prova per Anna. Nel frattempo, arriva Federico in canonica: un giovane che si porta dietro tanti problemi, ma che è molto dolce e generoso. Natalina e Pippo si prenderanno cura di lui facendogli scoprire le gioie della vita.

Le altre anticipazioni della serie

Quali sono le anticipazioni di Don Matteo 13? La serie torna su Rai 1 con tante sorprese. Le anticipazioni ufficiali suggeriscono che Don Matteo (Terence Hill) e la sua bicicletta faranno incursione in alcune puntate della serie, ma che il testimone in canonica passerà ad un nuovo parroco.

Si tratta di Don Massimo (Raul Bova). È lui il nuovo prete che dovrà raccogliere l’eredità del famoso parroco umbro. Accanto a Don Massimo ci saranno ancora una volta il Maresciallo Cecchini (interpretato come sempre da Nino Frassica) e gli immancabili amici della parrocchia. In Don Matteo 13 troveremo sempre Natalina, Pippo, la piccola Ines e Nardi. Ma non è tutto, perché in città arriverà anche il capitano Anceschi (Flavio Insinna) con la figlia Valentina. La giovane, figlioccia di Cecchini, sembra una ragazza solare e felice, ma in realtà nasconde un segreto. La giovane soffre per delle ferite del passato, che il maresciallo cercherà di curare.