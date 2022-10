Don Giulio Mignani sospeso: «Va contro gli insegnamenti della Chiesa»

Don Giulio Mignani è stato sospeso a divinis della celebrazione pubblica dei sacramenti. Questo significa che non potrà più celebrare la messa a Bonassola, paese nel quale vive. La stoccata è arrivata perché diverse volte Don Giulio Mignani ha protestato contro la Chiesa e ha dichiarato che quest’ultima «benedice di tutto, ma non l’amore vero tra omosessuali».

Il comunicato della sospensione del parroco

Don Giulio Mignani è stato sospeso dal tribunale ecclesiastico della diocesi di La Spezia. Quest’ultimo ha rilasciato un comunicato firmato dal vescovo, il monsignor Luigi Ernesto Palletti. Nel comunicato si legge: «Nel corso degli anni più volte ha rilasciato esternazioni pubbliche, apparse anche su vari quotidiani e interviste televisive, nelle quali ha ripetutamente sostenuto posizioni non conformi all’insegnamento della Chiesa Cattolica».

Nel procedimento penale canonico si legge anche che al parroco «gli è stato imposto di astenersi da esternazioni pubbliche contrarie al magistero della Chiesa, stabilendo che se ciò non venisse osservato sarebbe incorso nella sospensione dalla celebrazione pubblica dei sacramenti e sacramentali e dalla predicazione». Infine, è arrivata la stoccata e nel comunicato si legge: «ogni volta è stato ammonito e richiamato all’osservanza degli impegni pastorali e canonici» tuttavia «gli episodi però hanno continuato a ripetersi nel tempo, suscitando sempre più grave scandalo tra i fedeli».

La difesa di Don Luigi Mignani

Don Luigi Mignani non ha accettato la riprensione e si è difeso al Corriere della Sera. A sua discolpa, il parroco ha dichiarato: «Le posizioni che ho assunto non hanno mai voluto essere offensive né polemiche nei confronti della Chiesa e ciò che mi ha sempre mosso è la preoccupazione che la Chiesa possa essere considerata sempre più marginale e sempre meno credibile nella società contemporanea».

Inoltre, secondo il parroco «solo alcuni dei fedeli sono rimasti in qualche modo turbati a seguito delle mie affermazioni o posizioni da me assunte non conformi all’insegnamento della Chiesa; certo, mi dispiace» tuttavia, Don Mignani ha ribadito anche che «una gran parte di fedeli ha apprezzato quanto da me condiviso traendone motivo di crescita e rimotivazione spirituale».