Don Camillo Monsignore…ma non troppo, stasera su Rete 4: trama, cast e curiosità sul film

Fernandel e Gino Cervi sono i protagonisti di Don Camillo Monsignore…ma non troppo, in onda questa sera, martedì 31 maggio 2022 alle 21.25 su Rete 4. Diretto da Carmine Gallone e uscito nel 1961, si tratta del quarto capitolo della celeberrima saga di Don Camillo e Peppone ideata da Giovannino Guareschi.

Don Camillo Monsignore…ma non troppo: cosa sapere sul film in onda stasera su Rete 4 alle 21.25

Don Camillo Monsignore…ma non troppo: la trama

Dopo la promozione a Monsignore, Don Camillo, parroco di Brescello, si è trasferito a Roma, dove si trova anche il suo grande rivale, Peppone, appena eletto senatore. I due non si vedono mai ma, ad unirli in maniera del tutto inconsapevole, sembra pensarci la nostalgia di casa. Fino a quando non accade qualcosa che li costringe a ritornare alle origini: in paese, infatti, scoppia una grossa lite tra comunisti e cattolici e PCI e Vaticano non trovano altra soluzione se non quella di mandare sul posto i due in qualità di moderatori, affinché si raggiunga un compromesso riguardo alla costruzione della Casa del Popolo, opera che richiederebbe la demolizione di una piccola cappella votiva. Ma non è tutto perché altri problemi metteranno i due uno contro l’altro, tra cui il matrimonio del figlio di Peppone e l’oltraggio subito dalla compagna Gisella. Vicende che, nonostante tutto, non impediranno alla strana coppia di rientrare nella Capitale in armonia, stringendosi la mano e ritornando alle loro nuove vite.

Don Camillo Monsignore…ma non troppo: il cast

Oltre a Fernandel e Gino Cervi nei panni di Don Camillo e Peppone, troviamo anche Leda Gloria (Maria Bottazzi), Gina Rovere (Gisella Marasca), Karl Zoff (Walter Bottazzi), Valeria Ciangottini (Rosetta Grotti), Saro Urzì (il Brusco), Marco Tulli (lo Smilzo), Ruggero De Daninon (segretario di don Camillo), Andrea Checchi (dirigente PCI Roma), Emma Gramatica (Desolina), Carlo Taranto (Marasca), Armando Bandini (don Carlino), Giuseppe Porelli (dott. Galluzzi), Giulio Girola (Grotti), Alexandre Rignault (Bagotti), Carlo Giuffré (maresciallo dei Carabinieri) e Franco Pesce (il sagrestano).

Don Camillo Monsignore…ma non troppo: cinque curiosità sulla commedia

1) Don Camillo Monsignore…ma non troppo: tra invenzione e letteratura

Mentre alcuni episodi del film sono stati scritti ex novo, diversi arrivano direttamente dai racconti di Guareschi, tra cui Il pittore, In riva al fiume, Il muraglione, Vincita Sisal, Il campanone e La vendetta.

2) Don Camillo Monsignore…ma non troppo: il mistero dell’auto

Nella pellicola, Don Camillo usa come macchina di rappresentanza della Santa Sede un’Alfa Romeo limousine nera ma non si sa con esattezza se facesse parte della flotta del Vaticano o se si tratti di un’invenzione del regista.

3) Don Camillo Monsignore…ma non troppo: da Roma a Reggio Emilia

Le riprese del lungometraggio si sono svolte tra Reggio Emilia (Boretto, Castelnuovo di Sotto e Brescello, in particolare) e Roma, nello specifico gli studios di Cinecittà.

4) Don Camillo Monsignore…ma non troppo: un sottofondo musicale da maestro

La colonna sonora è stata curata dal maestro Alessandro Cicognini, storico compositore della saga. Nel corso della sua carriera, si è occupato di musicare grandi titoli del cinema nostrano tra cui Ladri di biciclette, Guardie e ladri, Pane amore e fantasia, La banda degli onesti e Totò sulla luna.

5) Don Camillo Monsignore…ma non troppo: un ottimo feedback

Dopo l’uscita, Don Camillo Monsignore…ma non troppo ha guadagnato 1.125.428.000 sterline, circa 13 milioni di euro. E, in più, è riuscito a classificarsi nel ranking, ottenendo il titolo di sesto maggiore incasso dell’anno.