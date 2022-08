Domino’s Pizza chiude tutti i punti vendita in Italia: perché?

Domino’s Pizza ha deciso di chiudere tutti i punti vendita presenti in Italia. Vediamo perché il noto fast food americano specializzato nella vendita di pizza ha deciso che l’Italia non è un suo mercato di riferimento.

Domino’s Pizza: perché ha chiuso in Italia

La concessionaria dei 29 punti vendita di Domino’s Pizza in Italia si chiamava ePizza SPA. Tuttavia, quest’azienda negli ultimi giorni ha dichiarato fallimento e Domino’s Pizza ha deciso di ritirarsi dal territorio italiano. Una scelta dettata dal fatto che il brand non ha mai sfondato nel Belpaese. D’altronde la particolarità di Domino’s Pizza è quella di realizzare pizze con ingredienti particolari, come la tanto criticata pizza all’Ananas.

Un’innovazione made in USA che agli italiani, che tengono alla tradizione del proprio cibo, evidentemente non è piaciuta così tanto. Interessante sapere che in patria questo è uno dei migliori fast food: Domino’s Pizza è infatti quotato in borsa a Wall Street e attualmente il suo valore si avvicina ai 14 miliardi di dollari.

La pandemia ha fermato l’espansione del gruppo

C’è da dire che le idee di Domino’s Pizza erano leggermente diverse all’inizio. Infatti, il brand aveva intenzione di aprire addirittura 900 punti vendita in Italia entro il 2030. Tuttavia, sembra proprio che la pandemia abbia fermato quest’espansione e che il brand abbia dovuto fare marcia indietro. D’altronde, secondo l’ultimo rapporto Bloomberg, nel 2020 il marchio in Italia aveva accumulato oltre 10 milioni di euro di debiti.

La pandemia ha creato anche altri problemi a Domino’s Pizza per quanto riguarda la concorrenza che, negli ultimi anni, è aumentata a dismisura nel food delivery. Numerose start-up sono nate e hanno rubato clienti e idee a Domino’s Pizza. Insomma, l’azienda nata nel 1960 grazie ai fratelli Tom e James Monaghan ha lasciato l’Italia, ma chissà che in futuro non possa provare nuovamente la conquista del nostro territorio.