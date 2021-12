Dominique Devenport chi è: carriera e vita privata dell’attrice di Sissi, stasera su Canale 5

Dominique Devenport e Jannick Schümann sono i protagonisti di Sissi, in onda stasera, martedì 28 dicembre 2021, alle 21.25 su Canale 5. Diretta da Sven Bohse e prodotta dal network tedesco RTL, la serie tivù in 6 puntate racconta la storia dell’imperatrice Elisabetta d’Austria Ungheria, nota ai più col nome di Sissi.

Sissi: le cose da sapere sulla serie in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

Sissi: la trama

La miniserie si propone di ripercorrere le tappe della vita di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, storicamente conosciuta come Sissi. Parte dall’adolescenza della futura sovrana per arrivare alla decisione che la porta a rinunciare alla sua vita in Baviera in vista del matrimonio con Francesco Giuseppe I, imperatore d’Austria. Un amore intenso ma complicato, soprattutto per la principessa che, da un momento all’altro, si ritrova a fare i conti con una quotidianità scandita dal protocollo e dalle regole. Oltre che dalla presenza di una suocera intransigente, che ne limita le inclinazioni e le scelte. Nonostante i sudditi la amino e la osannino come la donna più bella d’Europa, quella di Sissi si trasforma ben presto in un’esistenza appesantita dalla solitudine. E da un gravoso cumulo di drammi personali, malattie (dalla nevrosi alla depressione, passando per i problemi alimentari) e perdite, tra cui quella di due dei suoi figli.

Sissi: il cast

Accanto a Dominique Devenport e Jannick Schümann nei panni, rispettivamente, di Sissi e Franz, nel cast troviamo anche David Korbmann (il conte Grünne), Désirée Nosbusch (l’arciduchessa Sophie), Tanja Schleiff (la contessa Esterházy), Julia Stemberger (la duchessa Ludovica), Yasmani Stambader (Bela), Paula Kober (Fanny) e Giovanni Funiati (il conte Andrssy).

Sissi: la trama degli episodi di stasera

Cosa succederà negli episodi di stasera? Nel primo, il pubblico avrà modo di conoscere la Duchessa Elisabetta di Baviera, ben più famosa come Sissi. Una ragazza che ama la libertà, andare a cavallo, fare sport e scrivere poesie. Innamorata dell’amore, inizia a discutere con la madre, la Duchessa Ludovica, quando le vieta di frequentare un Conte: la sorella, la Duchessa Elena, sposerà l’Imperatore d’Austria e lei è obbligata a puntare a qualcosa di più. Per nascondere il fidanzamento, la ragazza è costretta ad accompagnare la madre e Elena all’incontro con l’imperatore Franz. Succede esattamente il contrario di quanto previsto: l’uomo resta affascinato da Sissi e, complice una disavventura nel bosco, tra i due scatta la scintilla. E, da un momento all’altro, decidono di sposarsi.

Nel secondo, invece, mentre i preparativi del matrimonio procedono con successo, Sissi deve imparare velocemente come funziona la vita a corte. Dopo una sfuriata del futuro suocero, Franz abbandona il castello e, seguendolo, la principessa lo vede entrare in un bordello. Qui, in cerca di risposte sull’intimità dopo le nozze, diventerà amica della prostituta Fanny, che assumerà come cameriera personale. Intanto i rapporti tra il Kaiser e lo zar di Russia iniziano a scricchiolare: la crisi è ormai vicina.

Sissi: carriera e vita privata di Dominque Devenport

Sissi: Dominique Devenport, l’ascesa di un giovane talento

Nata a Lucerna, Svizzera, nel 1992, Dominique Devenport è una delle giovani promesse del panorama televisivo e cinematografico internazionale. L’amore per la recitazione è nato tra i banchi di scuola, dove ha iniziato ad avvicinarsi al teatro. E, nel 2012, a soli 20 anni, ha esordito nel suo primo film per la televisione svizzera, Nebelgrind, la storia di una famiglia di contadini alle prese con il morbo di Alzheimer. L’anno dopo, nel 2013, ha preso parte alla pellicola di Jeremy Irons Treno di notte a Lisbona, nella quale ha interpretato la parte di una ragazza di nome Natalie. Non ha abbandonato né la scuola né la formazione professionale: in parallelo con gli impegni di lavoro, infatti, ha preso il diploma di maturità scientifica e studiato per diventare attrice alla Otto Falckenberg School di Monaco di Baviera. Accumulando un bagaglio didattico di spessore che le ha permesso di aggiungere al curriculum tanti nuovi progetti, tra cui i lungometraggi per il cinema Saline Svizzere – Scalatori di Daniel Leuthold e Der Passfâlscher di Maggie Peren e due sceneggiati per la tivù, Mistgrind e Gipfelstrumer. Il suo ingaggio più importante, senza dubbio, è stata la parte di Sissi nell’omonima miniserie televisiva. L’inizio di una carriera che sembra avere tutte le carte in regola per arrivare lontano.

Sissi: vita privata di Dominique Devenport

Sulla vita privata di Dominique Devenport si sa molto poco. Dai social non si capisce se sia single o impegnata e, al momento, in nessuna intervista ha lasciato trapelare dettagli su una sua eventuale relazione.