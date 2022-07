Domina stasera su La7: trama, cast, puntate della serie tv con Kasia Smutniak

La forza di una donna ai tempi dell’Impero romano. Stasera 11 luglio, a partire dalle 21,25 su La7, arriva in prima tv Domina, serie Sky Original con Kasia Smutniak. L’attrice italopolacca veste i panni di Livia Drusilla, nobildonna e moglie di Ottaviano Augusto pertanto imperatrice consorte. La trama racconta la sua storia, dalla giovinezza al matrimonio e l’ascesa al potere, passando per l’assassinio di Giulio Cesare. Nel cast Liam Cunningham, Matthew McNulty, Claire Forlani e Isabella Rossellini. La visione sarà disponibile in streaming sul sito ufficiale di La7, mentre è on demand sulla piattaforma SkyGo.

Domina, trama e cast della serie da stasera 11 luglio 2022 su La7

La serie Sky Original di Roman Burke (Fortitude) riporta in vita l’antica Roma all’alba del grande impero con un punto di vista differente. Invece di concentrarsi sui condottieri e gli uomini di potere, mette al centro una donna, capace di difendere i propri diritti in un mondo fortemente maschilista. Si tratta di Livia Drusilla (Kasia Smutniak), nobildonna che sposò il primo imperatore di Roma, Ottaviano Augusto. Figlia del senatore Livio Druso (Liam Cunningham), convinto repubblicano, vide la sua famiglia finire nell’oblio con l’assassinio di Giulio Cesare per mano della congiura di Bruto e Cassio. Costretta a un matrimonio infelice, decide però di prendere in mano la sua vita e non subirne le conseguenze.

Dopo 10 anni di esilio, Livia torna a Roma e non rifiuta l’aiuto dei nemici pur di salvare se stessa e i suoi figli. Dopo il matrimonio con Gaio Cesare Ottaviano Augusto (Matthew McNulty), diviene la donna più potente di Roma ma non dimentica l’obiettivo principale: vendicare suo padre. Affiancando il marito apprende l’arte della politica e soprattutto impara a gestire il potere anche laddove una donna non ne ha il diritto. Sullo sfondo di Domina, la città che dominerà il mondo è ancora dai fasti che conoscerà nei secoli futuri. Ora è vittima di una guerra civile che imperversa dalla morte di Giulio Cesare. Nel cast anche Christine Bottomeley nei panni di Scribonia, seconda moglie di Ottaviano e acerrima rivale di Livia. Ben Batt è Agrippa, storico amico dell’imperatore oltre che generale e console, mentre Isabella Rossellini è Balbina, proprietaria di un lupanare spesso in disaccordo con Livia.

Domina, nel 2023 arriva la seconda stagione su Sky

La serie Sky Original Domina avrà una seconda stagione. Già in corso le riprese, dato che le nuove puntate dovrebbero sbarcare in tv e online nel 2023. La trama si concentrerà sui primi anni del principato di Cesare Augusto, erede della famiglia dei Claudii e capo di un impero che mostra forti segni di crisi. In difficoltà anche il matrimonio con Livia, con dovrà dividersi fra diatribe con il marito e importanti beghe politiche. Il suo obiettivo è infatti assicurare a uno dei suoi figli, Tiberio e Druso, la successione al trono. Nel cast dovrebbero tornare tutti i protagonisti della prima stagione più alcune new entry ancora top secret.