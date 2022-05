Domicilio: cosa è, come funziona e in cosa è diverso dalla residenza

I termini domicilio e residenza non hanno lo stesso significato. Per non commettere sbagli al momento di realizzare adempimenti fiscali o legali è importante conoscerne le differenze, ad esempio l’indicazione dell’indirizzo per usufruire delle detrazioni fiscali. Ecco cosa bisogna sapere a riguardo, per capire cos’è il domicilio e a cosa serve.

Domicilio: cos’è?

Il domicilio è disciplinato dal Codice Civile e dalla Costituzione Italiana. Questo lo identifica come il luogo in cui una persona ha la sede principale dei propri interessi e affari. Questa definizione di domicilio prevede innanzitutto il riconoscimento di un elemento oggettivo. Cioè la presenza nel luogo indicato come domicilio degli interessi personali e dei rapporti economici della persona.

Il secondo elemento è invece di tipo soggettivo, poiché si riferisce all’intenzione di stabilire in un determinato luogo tali affari e interessi. Per quanto riguarda la Costituzione Italiana, l’articolo 14 stabilisce come il domicilio di una persona sia inviolabile, in quanto la libertà personale in questo luogo è protetta dalle leggi e dalle giurisdizioni del nostro Paese.

La differenza tra domicilio e residenza

La residenza secondo il Codice Civile corrisponde alla dimora abituale, quindi a un luogo in cui la persona vive in modo stabile. È differente ad esempio dalla dimora temporanea come può essere una seconda casa per le vacanze. La residenza è dunque il luogo in cui si concentra la vita privata e familiare di una persona, mentre il domicilio il posto in cui si svolge la vita lavorativa.

La residenza e il domicilio possono coincidere o trovarsi in due posti diversi, perfino in due Regioni differenti o una in Italia e l’altra all’estero. È il caso ad esempio di un libero professionista che ha stabilito la sua residenza nell’abitazione principale, mentre ha il domicilio presso lo studio. Nel primo luogo saranno concentrati servizi come il medico di famiglia e si potrà usare l’indirizzo per usufruire delle agevolazioni fiscali, mentre il secondo sarà utilizzato per tutti gli adempimenti e le esigenze legate all’attività lavorativa.