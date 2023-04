Domenico Zanata morto a 49 anni: l’avvocato era stato consigliere a Treviso

Domenico Zanata, 49 anni, ha perso la vita, è stato trovato questa mattina lunedì 3 aprile 2023 nel suo letto. Molto probabilmente è stato un malore fatale a ucciderlo improvvisamente. Treviso, la sua città, ha dichiarato lutto cittadino per la scomparsa dell’avvocato ed ex consigliere.

La morte di Domenico Zanata e la sua attività politica

La notizia della morte improvvisa dell’avvocato Domenico Zanata ha colpito l’intera comunità cittadina di Treviso. Zanata, professionista, molto noto, del diritto, è stato trovato senza vita nel suo letto questa mattina di oggi 3 aprile. Secondo le prime ipotesi, un malore improvviso è stato fatale per lui e sono stati inutili i soccorsi. Domenico aveva solo 49 anni. Oltre alla sua professione di avvocato, Zanata era molto attivo nel mondo della politica. Infatti ha ricoperto il ruolo di consigliere comunale per il Partito Democratico e si era candidato alle primarie nel 2014, quando poi venne eletto il sindaco Manildo. Era un uomo molto rispettato nella comunità, sia per la sua integrità professionale che per la sua attività per la politica.

Il dolore di coloro che lo conoscevano

La notizia della sua morte ha stravolto tutta la città di Treviso e non a caso oggi è stato dichiarato lutto cittadino. Sono arrivate molte espressioni di cordoglio da parte di amici, colleghi e persone comuni che avevano avuto il modo di conoscere Domenico Zanata. Alcuni lo ricordano come un uomo sempre pronto ad aiutare gli altri, sempre attento alle esigenze della comunità e occupato nella ricerca di soluzioni ai problemi che affliggevano la città migliorando la vita ai cittadini. La città di Treviso ora è in preda allo sconforto perché ha perso un uomo di grande valore, un professionista apprezzato e una persona che ha sempre lavorato per il bene della città. L’uomo lascia una compagna e una figlia piccola.