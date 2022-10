Domenico Contestabile morto a 85 anni: addio all’avvocato e senatore

«Mio padre è morto stamane, dopo una vita lunga, piena di amici, di avventure e di successo. Una vita piena, il che mi è confermato dai molti messaggi che sto ricevendo dai suoi amici di una vita, dai compagni di partito, dagli avvocati e politici con cui ha lavorato, dalle persone che lo conoscevano e lo stimavano». Così il figlio Giordano Bruno ricorda il padre, Domenico Contestabile, avvocato e senatore, morto all’età di 85 anni.

Domenico Contestabile è morto: era avvocato e senatore

Classe ’37, Contestabile era avvocato e senatore. Dopo la laurea in Giurisprudenza, entra in politica nel Partito Socialista Italiano. Quando gli eventi travolgono il partito con la fine della Prima Repubblica, entra in Forza Italia. È il 1994. Viene eletto tre volte: in questa tornata elettorale, in quella successiva e in quella ancora dopo. L’85enne è stato anche vicepresidente del Senato tra il 1996 e il 2001.

Ha fatto parte delle commissioni parlamentari Affari costituzionali e giustizia e Difesa. È stato anche componente della giunta per le elezioni e immunità parlamentari. Durante la sua prima elezione con Forza Italia è ministro della Giustizia fino alla caduta del Governo Berlusconi I, a seguito della mancanza della Fiducia al governo da parte di Umberto Bossi e della Lega.

La carriera

Contestabile è stato uno degli esponenti del primo Governo Berlusconi. È stato rieletto per due legislature dopo quella del ’94, dove è sempre stato tra i rappresentanti di Forza Italia. La sua carriera politica si accompagna anche a quella come avvocato.

Amici, compagni di partito e familiari non hanno mancato di dare il loro saluto sui social. La notizia è arrivata proprio da Facebook, dove il figlio ha lasciato il suo saluto al papà, ricordando la sua carriera e i suoi successi non solo in politica. L’85enne è morto dopo un’importante carriera politica.