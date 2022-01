Domenico Centamore: vita privata dell’attore di Makari

Domenico Centamore è un attore siciliano di 53 anni, noto al pubblico per aver preso parte alla fiction Makari di Rai 1, nella quale ha interpretato il ruolo di Peppe Piccionello. Di recente è inoltre apparso nella serie di Ficarra e Picone, nei panni di Don Lorenzo. Alle spalle ha una lunga carriera nel settore della recitazione. Ecco chi è Domenico Centamore e cosa si sa della sua vita privata.

Chi è Domenico Centamore, biografia e carriera

Domenico Centamore ha 53 anni. È nato a Scordia, in provincia di Catania il 24 settembre del 1967 sotto il segno zodiacale della Bilancia. Fin da piccolo appassionato al mondo dello spettacolo e della recitazione, si è diplomato alla scuola di arti drammatiche. Successivamente, nel 2000, ha preso parte al fortunato film I cento passi di Marco Tullio Giordana, nel quale ha interpretato Vito. Mostrando sul set le proprie doti di attore caratterista, si è presto guadagnato l’attenzione di altri registi.

Ha infatti continuato con il film La Ginostra del 2002 di Manuel Pradal e La meglio gioventù, l’anno seguente, sempre di Marco Tullio Giordana. Il successo però è arrivato nel 2007, periodo in cui Domenico Centamore ha recitato nella serie tv Il capo dei capi, interpretando il mafioso Giovanni Brusca.

Ha così continuato a crescere professionalmente, arrivando a vestire i panni di Balduccio di Maggio nel film Il divo di Paolo Sorrentino. Ma anche recitando nei celebri film Baaria, di Giuseppe Tornatore, La trattativa del 2014 di Sabina Guzzanti, Anime nere del 2014 di Francesco Munzi, In guerra per amore di Pif, Il truffatore e Pinocchio di Matteo Garrone.

Domenico Centamore si è anche dedicato ai lavori per la televisione. È infatti comparso sul set di Makari, nelle vesti di Peppe Piccionello, lo storico amico del cuore di Saverio Lamanna, interpretato da Claudio Gioè, nonché braccio destro e compagno di mille avventure. E ha inoltre recitato nelle fiction Squadra antimafia 2 – Palermo oggi e La mafia uccide solo d’estate. Come ultima collaborazione si ricorda Incastrati, la serie tv di Ficarra e Picone in cui Centamore ha ottenuto il ruolo di Don Lorenzo.

La vita privata dell’attore

Domenico Cardamone è una persona riservata e tiene lontano dai riflettori la sua vita privata. Tanto, che non se ne sa praticamente nulla. Sui social l’attore non condivide mai contenuti privati e non si sa se sia impegnato in una relazione o meno.