Domenica In Show stasera su Rai1: tutti gli ospiti di Mara Venier

Appuntamento speciale per un compleanno altrettanto importante. Stasera 27 maggio, alle 21,25 su Rai1, Mara Venier conduce Domenica In Show, serata evento che celebra i 13 anni alla guida della trasmissione di viale Mazzini. In diretta dagli studi Fabrizio Frizzi di Roma, la presentatrice 71enne festeggerà in tv anche i suoi 30 anni di carriera fra amici e grandi ospiti del mondo della musica e del cinema italiano. Ricordi e aneddoti, ma anche tanto divertimento e show accompagneranno i telespettatori per poco più di due ore di spettacolo. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app RaiPlay.

Un grande spettacolo con cantanti, attori, interventi comici e le grandi interviste di Mara Venier.

È lo speciale appuntamento serale con #DomenicaIn per festeggiare i 30 anni di carriera televisiva della "zia" d'Italia.

Venerdì #27maggio alle 21.25 su #RaiUno. pic.twitter.com/Ol0HNHlF6g — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) May 25, 2022

Domenica In Show, tutti gli ospiti di Mara Venier stasera 27 maggio 2022 su Rai1

Tanti gli ospiti che interverranno durante la diretta in studio oppure in collegamento da remoto. Fra questi il trio Il Volo, nuovamente insieme dopo l’ottima performance sul palco dell’Eurovision Song Contest. Il gruppo napoletano si esibirà per un omaggio al Maestro Ennio Morricone prima di regalare al pubblico una nuova versione del brano Grande Amore con cui vinse il Festival di Sanremo nel 2015. Dopo arriverà in studio Renzo Arbore, ex compagno della conduttrice, che canterà Io faccio ‘o show, uno dei suoi cavalli di battaglia. Con lui ci sarà un’orchestra sotto la direzione del maestro Stefano Magnanesi. Il palco di Roma accoglierà poi Alessia Marcuzzi che, stando alle anticipazioni, canterà un brano a sorpresa, e Gigi D’Alessio che suonerà al pianoforte alcuni suoi brani scelti da pubblico.

Reduce dal successo di Stasera tutto è possibile, sbarcherà a Domenica In Show anche Stefano De Martino. Il conduttore e ballerino sarà protagonista di divertenti sketch assieme a Francesco Paolantoni e Vincenzo De Lucia, già con lui durante le serata della trasmissione su Rai2. L’imitatore vestirà i panni di Maria De Filippi, prima di lasciare i riflettori a Luciana Littizzetto che, in collegamento da remoto, offrirà i suoi ormai celebri commenti graffianti e ironici. E ancora, Mara Venier ospiterà il regista Ferzan Ozpetek che, con la sua musa Serra Yilmaz e le altre donne in studio, organizzerà un momento conviviale. Come detto, spazio anche a tanta musica. Ornella Vanoni canterà Un sorriso dentro al pianto, scritta da Francesco Gabbani, mentre Shel Shapiro interpreterà La leggenda dell’amore eterno.