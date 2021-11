Domenica alle 14 su Rai1: gli ospiti di Mara Venier

Mara Venier ritorna anche questa settimana, domenica 7 novembre 2021, con una nuova puntata di Domenica in, in onda su Rai 1 a partire dalle 14. Tra blocchi dedicati all’andamento della pandemia e della campagna vaccinale, interviste a personaggi del mondo del cinema, della televisione e della musica e commoventi omaggi, la conduttrice e i suoi ospiti regaleranno al pubblico tre ore di allegria e puro intrattenimento, momenti di svago e spunti di riflessione preziosi.

Domenica in: le cose da sapere sulla puntata in onda domenica 7 novembre 2021 alle 14 su Rai 1

Domenica in: chi sono gli ospiti della puntata

A giudicare dalle anticipazioni che circolano in Rete, la quinta puntata di Domenica in si prospetta interessante e ricca di contenuti. Si parte con Carlo Verdone, uno degli attori più amati del cinema italiano. Scoperto e lanciato da Sergio Leone, oltre che nella recitazione, è riuscito a farsi un nome anche come sceneggiatore e regista. Con Venier, parlerà del suo ultimo lavoro: Vita da Carlo, una serie tivù autobiografica che ha diretto e interpretato in prima persona. Disponibile su Amazon Prime a partire dal 5 novembre, porta sul piccolo schermo il racconto, a metà tra realtà e finzione, del suo mondo, della sua professione e di tutte le persone che gli gravitano attorno. Spazio, poi, a Luciana Littizzetto che, in collegamento dagli studi Rai di Milano, dialogherà con la conduttrice dei temi più caldi dell’attualità nazionale, sempre in chiave ironica, e del suo ultimo libro, Mi fido di te, edito da Mondadori e di recente uscito nelle librerie. Ormai ospite fisso della trasmissione, Pierpaolo Pretelli, concorrente dell’ultima edizione di Tale e quale show, si esibirà assieme al corpo di ballo in un numero musicale sulle note di Happy Days. Ma non finisce qui. L’ex modello affiancherà Venier nel gioco telefonico e, assieme all’amica e collega Stefania Orlando, commenterà la sua esperienza nel varietà di Carlo Conti. Ultime due presenze del parterre saranno Eleonora Daniele, conduttrice di Storie Italiane, che chiacchiererà con la padrona di casa della sua vita privata e della sua carriera in tivù, e i genitori dell’imprenditore Rossano Rubicondi, che si apriranno sulla sua recente scomparsa e sulla grave malattia tenuta nascosta per anni.