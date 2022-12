Il domani tra di noi stasera su Rete 4: trama, cast e 5 curiosità

Idris Elba e Kate Winslet sono protagonisti de Il domani tra di noi, film del 2017 in onda stasera 6 dicembre alle 21.30 su Rete 4. Il drama, adattamento di un romanzo pubblicato qualche anno prima, si concentra su due passeggeri di un aereo che precipita fra le montagne americane. Pur non conoscendosi, dovranno fare affidamento l’un l’altra per trovare la strada che li possa ricondurre nella civiltà. Alla regia c’è il palestinese con cittadinanza israeliana Hany Abu-Assad, vincitore del Golden Globe per Paradise Now. La visione sarà disponibile anche in streaming sul sito o tramite l’app Mediaset Play.

Il domani tra di noi, trama e cast del film stasera 6 dicembre 2022 su Rete 4

La trama del film inizia durante una terribile tempesta invernale negli Stati Uniti. Per via del forte maltempo, le compagnie aeree decidono di interrompere i voli in tutta la nazione. Prima dello stop, Ashley (Kate Winslet) e Ben (Idris Elba) si incontrano al gate dell’ultimo velivolo in partenza per Denver. La prima è una fotoreporter di successo pronta a sposarsi, mentre il secondo è un medico che ha appena tenuto una conferenza e deve rientrare in città per un’operazione urgente. La situazione meteo peggiora sempre più e nemmeno il loro volo lascia l’aeroporto. Non potendo attendere, i due decidono così di noleggiare un piccolo aereo privato e dividere le spese per il volo. Tuttavia, mentre volano sopra le vette del Colorado, un tragico incidente fa precipitare l’aereo sulla cima di una montagna.

L’impatto è devastante, ma Ben e Ashley sopravvivono riportando però gravi ferite su tutto il corpo che li costringe per giorni fra i rottami del velivolo. Tuttavia, scoprono che per un errore del pilota nessuno può conoscere la loro posizione, pertanto è impossibile attendere i soccorsi. L’unica speranza per poter sopravvivere e raggiungere le loro famiglie è mettersi in viaggio alla ricerca di un riparo dalle temperature sempre più rigide. Medico e giornalista dovranno così unire le forze e fare affidamento l’un l’altra fino a quando non raggiungeranno nuovamente la civiltà. Nel lungo e pericoloso viaggio si racconteranno ricordi, speranze e obiettivi, tanto che un’inattesa attrazione reciproca metterà in dubbio anche la loro vita.

Il domani tra di noi, 5 curiosità sul film stasera 6 dicembre 2022 su Rete 4

Il domani tra di noi, i consigli di Leonardo DiCaprio a Kate Winslet

Kate Winslet non ha mai nascosto la sua grande amicizia con Leonardo DiCaprio, conosciuto sul set del cult di James Cameron Titanic. Prima di iniziare le riprese del film, quest’ultimo ha offerto importanti consigli per resistere al freddo sul set. Leonardo aveva infatti da poco terminato i ciak per The Revenant, film che gli sarebbe valso il primo Oscar, con situazioni meteo molto simili. I due sono rimasti in contatto per l’intera durata delle riprese.

Il domani tra di noi, Kate Winslet ha rifiutato le controfigure

In una particolare scena del film, il personaggio di Kate Winslet si tuffa nell’acqua ghiacciata. Inizialmente la troupe aveva previsto la presenza di una controfigura ben allenata alle rigide temperature per preservare la salute dell’attrice. Quest’ultima però non si è tirata indietro, pretendendo di recitare in prima persona per via della sua esperienza in Titanic. Ha resistito per ben sette ciak nonostante il freddo.

Il domani tra di noi, la troupe ha girato alcuni ciak a 38 gradi sotto zero

La troupe ha girato le scene più estreme del film a circa 3 mila metri di altezza sulle Montagne Rocciose, non lontano dalla città di Invermore. Per ogni ciak erano necessarie ore di cammino in un ambiente dove le temperature molto spesso scendevano al di sotto dei 38 gradi sotto zero.

Il domani tra di noi, il casting di Fassbender e Robbie

Idris Elba e Kate Winslet non rappresentano la prima scelta del regista. In principio, Hany Abu-Assad aveva contattato e ottenuto il consenso di Michael Fassbender e Margot Robbie. I due però dovettero rinunciare per altri impegni personali e si pensò di sostituirli con Charlie Hunnam e Rosamund Pike. Di fronte al nuovo abbandono, la troupe scelse gli attuali protagonisti.

Il domani tra di noi, incassi al botteghino e critica

Realizzato con un budget di 35 milioni di dollari, il film ne ha incassati 60 al botteghino internazionale, di cui circa la metà nei soli Usa. Non altrettanto esaltanti i risultati della critica, tanto che su Rotten Tomatoes ha solo il 39 per cento di recensioni positive su 176 commenti. Leggermente superiore l’indice di gradimento del pubblico, che si assesta attorno al 47 per cento.