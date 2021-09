Questa sera 17 settembre su Rai3 alle 21.20 va in onda Dolceroma, film del 2019 di Fabio Resinaro con Luca Barbareschi, Lorenzo Richelmy, Valentina Bellè e Iaia Forte.

Dolceroma, la trama del film con Lorenzo Richelmy

Andrea Serrano è un aspirante scrittore costretto a lavorare in un obitorio in attesa della grande occasione della sua vita. Un noto produttore cinematografico, Oscar Martello, ha deciso di portare sul grande schermo il suo romanzo. Ma i capitali a disposizione sono modesti, il regista è incompetente e il risultato è disastroso. La protagonista, Jacaranda Ponti istigata dalla sua agente Milly, temendo ripercussioni alla sua carriera, distrugge tutti gli hard disk che contengono il montato del film. Ma Oscar Martello non può permettersi un fallimento. Il film deve uscire. Il distributore Remo Golia gli fa pesanti pressioni. Così, con l’aiuto di Andrea, concepisce un piano diabolico. Il rapimento da parte della criminalità organizzata della protagonista del film: i media impazziranno e il film sarà leggenda ancor prima di arrivare in sala. Il piano sembra funzionare, ma l’improvvisa e inaspettata scomparsa di Jacaranda farà precipitare la situazione.

Dolceroma, vita privata e carriera di Lorenzo Richelmy

Lorenzo Richelmy è nato a La Spezia il 25 marzo 1990. Figlio d’arte, i genitori sono entrambi attori di teatro, ha sviluppato molto presto l’attitudine verso il teatro. Trasferitosi con la famiglia a Roma nel 1994, dove passò l’adolescenza e proseguirà la carriera scolastica, si dimplomò al Liceo Classico Giovanni Paolo II di Ostia Lido.

Nel 2009, al termine delle riprese della seconda stagione de I liceali, su consiglio dei colleghi Giorgio Tirabassi e Claudia Pandolfi, sceglie di interrompere la carriera lavorativa per frequentare la Scuola Nazionale di Cinema del Centro sperimentale di cinematografia, diventando l’attore più giovane mai ammesso all’istituto.

La carriera sul piccolo schermo riprende con la partecipazione ad alcuni episodi di Sposami (2011), I Borgia (2013) e Talent High School – Il sogno di Sofia (2013). Invece il ritorno al cinema avvenne nel 2012 con Fat Cat con cui si mette in luce in diversi festival internazionali. Punto di svolta, che lo consacrerà a livello internazionale, è l’interpretazione nella serie tv di Netflix Marco Polo. La performance nel ruolo del giovane mercante veneziano, Marco Polo, gli vale il plauso del pubblico e della critica.

Nella vita privata è molto discreto, ma in passato, ha dichiarato, di aver avuto due storie importanti: una durata quattro anni, l’altra cinque.